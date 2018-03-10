Как обустроить гардероб для мужчины: 10 примеров и 30 идей

Обустройство мужского гардероба — это не менее сложный вопрос, нежели обустройство женского. Ведь в гардеробе современного мужчины должны с комфортом умещаться все необходимые для него вещи, зимняя одежда, обувь, а также спортивное снаряжение и прочие принадлежности. Как же всё это уместить в квартире?

Решение одно — обустройство гардеробной комнаты. И неважно, есть ли у вас отдельная комната для ваших вещей, пустая кладовка или только свободная стена — важно, что у нас есть 10 примеров и 30 идей, как сделать гардероб в вашей квартире.

Стекло вместо стен

В идеальном мире гардеробная комната должна быть самостоятельным помещением, которое не будет находиться на виду у всех. Но это в идеальном мире. А в нашем гардеробная вполне может уместиться и в вашей комнате — достаточно просто отгородить её стеклянными панелями. Тут и зонирование комнаты, и использование пространства на все 100%, и естественное освещение. Кстати, стеклянная гардеробная не будет визуально уменьшать пространство и придаст вашему интерьеру особый стиль.

Наше мнение:

— Любая гардеробная требует дополнительного освещения. Прекрасным вариантом может стать установка встроенной подсветки в полки и под потолок. Тогда вам не придётся искать вещи в потёмках — всё будет всегда на виду.

Комбинируем некомбинируемое

Красивая и комфортная гардеробная — это не всегда самостоятельное помещение. Она может быть как частью спальни, так и частью рабочего кабинета. Компьютерный стол и стеллажи для документов отлично сочетаются с полками и отделениями для обуви и верхней одежды. Да и в случае «продолжения» спальни открытый гардероб лишь добавит стиля в дом мужчины или молодого человека.

Немного люкса никогда не помешает

Красиво жить — хорошо, а ещё хорошо красиво и эффективно хранить свои вещи. Гардеробные класса люкс — это возможность ощутить своё превосходство уже на этапе облачения в одежду. Тем более что с точки зрения психологии такое начало дня будет способствовать достижению успехов во всех сферах жизни. Конечно, для такого гардероба не помешает иметь отдельную комнату. Но разве это проблема?

Бюджетный вариант мужского гардероба

Если ваш дом не позволяет выделить целую комнату под организацию гардероба, то вы всегда можете обратиться к более компактным вариантам. В таком случае вам достаточно будет выделить лишь небольшой угол или старую кладовку (ими обычно снабжены привычные всем хрущёвки). Ну а в обустройстве вам помогут уже готовые идеи от ИКЕА , Closet Maid или Elfa.

Гардероб IKEA Pax IKEA Pax — это готовые мини-гардеробные, которые включают в себя всё необходимое для хранения мужской одежды. В вашем распоряжении — полочки для хранения рубашек, отделение для верхней одежды, стойка для обуви и выдвижные ящики для нижнего белья. Разумеется, предлагаются различные варианты как по размеру и функциональности, так и по цветовой гамме. IKEA Pax отлично впишется как в просторную студию, так и в миниатюрную квартиру.

Гардероб Elfa Closet System

Elfa Closet System — это ещё один вариант недорогого, но крайне удобного варианта организации гардеробной. Строгий мужской дизайн и максимальная функциональность делают гардеробы Elfa отличным выбором для тех, кто ценит практичность и стиль. Для установки подобной полочной системы достаточно просто выделить пустую стену в вашей комнате. В результате вы получите возможность максимально эффективно использовать пространство, а ваша квартира обретёт необычный, но очень полезный элемент интерьера.

Гардероб Closet Maid

Отличным выбором может послужить и гардеробная Closet Maid. Минималистичный дизайн, простота в установке и отличная функциональность — что ещё нужно современному мужчине? Тем более что тут есть всё необходимое — полочки, место для обуви, возможность развесить верхнюю одежду и хранить чемодан, предназначенный для поездок. Кроме того, гардеробная Closet Maid не требует дополнительного освещения и вентиляции, так как является открытой.

Наше мнение:

— Гардероб нуждается в регулярном проветривании. Рекомендуется слабая естественная вентиляция, а также регулярная чистка пространства от пыли, в которой могут завестись вредители.

Гардероб своими руками

Если вы не планируете приобретать готовый гардероб у производителей, а хотите создать что-то своё, то необходимо учесть ряд особенностей. Во-первых, обустраивайте гардероб в наиболее сухой и тёплой части комнаты. Во-вторых, используйте дышащие материалы. В-третьих, не экономьте на пространстве — оно никогда не бывает лишним. Особенно в мужском гардеробе!

Совет:

Высота отделений для верхней одежды должна быть не меньше 160 см.

Высота обувного отделения — по высоте самой высокой пары обуви + 10 см.

Высота бельевых полок — от 25 до 50 см.

Ширина отделения для верхней одежды — на каждый предмет по 17—25 см.

Глубина всех отделений — 65 см.

theultralinx.com; cheapclosetideas.com; gentlemansgazette.com; freshome.com; closetmaid.com; ikea.com; elfa.com Читайте также:

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