Интерьер офиса необычной формы с крутыми светильниками

Этот внушительный офис компании, которая занимается эстетической медициной, занимает площадь 243 квадратных метра, при этом имеет полукруглую форму и панорамное остекление. Такое громадное поле для дизайнерской фантазии досталось архитектору Ольге Райской. Помимо основного рабочего пространства, нужно было выделить отдельные зоны для кабинетов руководителей и большой переговорной. И всё сделать стильно и элегантно, чтобы офис был приспособлен в первую очередь для женщин. Именно они составляют большую часть сотрудников и посетителей компании. Посмотрим, что получилось!

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Ольга Райская, архитектор

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В 2002 году окончила Ульяновский государственный технический университет по специальности «Дизайн архитектурной среды». В сфере проектирования и строительства работает 15 лет. Специализируется на различных типах объектов — от городской архитектуры до частных и общественных интерьеров. Предпочитает индивидуальный подход к каждому проекту, а самым интересным в своей работе называет воплощение идеи в жизнь. Кредо — найти золотую середину между пожеланиями заказчика и тем, как всё должно быть в идеале.

www.raiproject.com Проекты ВСЕ Men's appartment Белый и С0 Перед вами входной холл с рецепцией. Максимально светлое пространство, оно не имеет своих окон. Граница стыка потолка из ГКЛ и реечного с текстурой дерева начинается у входной и двери и словно затягивает посетителей вглубь офиса.

Главное «действующее лицо» — парящий стол администратора на фоне светящейся стены с геометрический рисунком. Стол выполнен из белого кориана в сочетании с полированной нержавейкой и столешницей из шпона американского ореха.

Светящаяся плоскость с изгибом, который повторяет изгиб на потолке, — текстильная мембрана с печатью и светодиодной подсветкой. Встроенный свет на потолке — Centrsvet, над столом угловатый белый светильник с золотой патиной внутри — Krivda от МДМ-light. Глянцевый керамогранит с текстурой мрамора Atlas Concord. Металлический потолок Perfaten.

Большое зеркальное панно на стене расширяет пространство небольшого холла. Там же за зеркалом прячется шкаф для верхней одежды посетителей и сотрудников.

Основное рабочее пространство получилось открытым, но при этом поделено на зоны, чтобы всем было комфортно. На потолке подвесили круглые акустические панели Ecofon и повторяющие их форму светильники МДМ-light. Цветовое решение выбрано спокойное — серо-бежевая мебель на свежем белом фоне. Ленточное остекление в соседнее помещение (этот приём повторяется в офисе несколько раз) зрительно расширят пространство, даёт больше света. Это важно, так как окна выходят на север.

Белые бра на белых колоннах создают свою игру света и тени. Это акценты, на которых останавливается глаз в довольно лаконичном помещении. Общее рабочее пространство отделено от входного холла остеклённой перегородкой. Выбран тёплый цвет металла на перегородках — латунь. Этот оттенок смягчает довольно строгий доминирующий белый цвет.

А это кабинет генерального директора. Лаковый белый шкаф во всю стену выполняет несколько функций. Самая очевидная — хранение документов и верхней одежды руководителя. Вторая — за глянцевым фасадом шкафа спрятали пару монолитных колонн. Некоторые дверки шкафа, фальшпанели, не открываются. Белый лаковый фасад продолжает белый цвет в интерьере, а отражения на глянце делают массивных шкаф зрительно легче.

Ниша и открытые полки обтянуты серо-бежевой кожей. Тема кожаной отделки берёт начало от стола руководителя. Это бренд Smania, стол полностью обтянут кожей, экран для ног — белый глянцевый лак. Стол для переговоров с мраморной столешницей и изящными латунными ножками выполнен на заказ в Москве компанией Cazarina Interiors, стулья — Eichholtz.

Небольшая переговорная при кабинете генерального директора отделена от кабинета остеклённой перегородкой и имеет два входа — из кабинета директора и со стороны общего холла. Комната предназначена для небольших совещаний сотрудников и посетителей офиса. Акцентные стены отделаны панелями с текстурой экзотической кожи. Эти стены подсвечены линейным светом на потолке.

Стол переговорной покрыт шпоном ореха и имеет оригинальную ногу с растительным орнаментом из металла. Декоративный металлический плафон Moooi над столом дублируется встроенными поворотными светильниками на потолке. Стулья — Cattelan Italia, консоль для кофейной зоны — Smania.

Кабинет коммерческого директора выглядит чуть строже. Белая встроенная мебель, белые стены и зеркальное панно на стене — все эти приёмы делают небольшое помещение зрительно больше. Оригинальный асимметричный стол Besana отделан серо-бежевой кожей и шпоном ореха.

Перегородка, отделяющая кабинет от ещё одного общего рабочего пространства, выполнена из ореха. Переговорный стол Tecno — стеклянный, максимально лёгкий в интерьере, кожаные стулья — от Sitland.

Большая переговорная предназначена для проведения обучающих классов в области эстетической медицины и собраний рабочего коллектива. Изначально узкое помещение ограничено монолитной стеной с одной стороны и монолитными колоннами с другой. Поэтому здесь тоже активно применяются зеркала, поперечные полосы металлического потолка, зрительно расширяющие пространство. Лаковые столы и креденция для кофе-брейков выполняются на заказ по авторским эскизам дизайнера.

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Проект находится в стадии реализации. Визуализатор — Инна Загородняя.

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