Сколько стоит ремонт квартиры площадью 45 метров: 2 варианта на разный бюджет

Чтобы посчитать, сколько будет стоить ремонт квартиры, придётся учесть много пунктов. Конечно же, гораздо проще будет заказать услугу «ремонт под ключ», которую часто предлагают профессионалы, там все частности уже суммированы и вы видите конечный результат.

Стоимость стандартного ремонта квартиры под ключ

Расценки на стандартный ремонт квартиры — около 8 500 рублей за квадратный метр. Плюс черновые материалы — около 4 500 рублей за квадратный метр. При этом предусмотрены капитальные работы: замена инженерных сетей (сантехники, электрики), выравнивание всех потолков, стен и полов.

Эти расценки не включают стоимость чистовых материалов, которые есть в стандартном варианте отделки (стили современный, скандинавский, кантри, прованс, недорогой минимализм, лёгкий лофт). Чистовые материалы накинут ещё от 2 500 до 3 500 рублей на квадратный метр.

Итого, полный ремонт квартиры, например, в скандинавском стиле, площадью 45 квадратных метров будет стоить около 720 000 рублей (включая окна, двери, инженерию, чистовые материалы, сантехнику в ванной и прочие накладные, транспортные расходы, уборку после ремонта). В эту сумму включено остекление лоджии, ремонт ванной (100 000—200 000 рублей под ключ, с мебелью).

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Стоимость улучшенного ремонта квартиры под ключ

Если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел более изысканно, можно остановить выбор на стилях неоклассика, классика или подобных. Стоимость ремонта улучшенного качества вырастет до 10 000 рублей за квадратный метр, а черновых материалов — до 6 000 рублей за квадратный метр.

Стоимость чистовых материалов тоже может быть заметно выше, чем в стандартном варианте — от 3 000 до 7 000 рублей за квадратный метр, в зависимости от выбранных типов отделки. Посчитаем на примере ремонта со стоимостью чистовых материалов 5 000 рублей за квадратный метр.

Итак, ремонт квартиры площадью 45 квадратов улучшенного качества от профессионалов стоит 945 000 рублей в неоклассике, классике, французском стиле, полноценном лофте и других стилях, более сложных, чем современный. В эту сумму не входит стоимость мебели и декора.

Сколько стоят подготовительные работы: стены, коммуникации

Рассмотрим различные точечные услуги и их стоимость при ремонте квартиры в стандартной манере.

Если предстоит перепланировка, демонтаж перегородок обойдётся около 200 рублей за квадратный метр.

Возведение новых перегородок — около 4 000 рублей за квадратный метр (перегородка из ГКЛ).

Разводка водопровода и канализации по всей квартире будет стоить около 10 000 рублей за санузел и 5 000—10 000 рублей за кухню.

Монтаж электропроводки и слаботочки рассчитывается по погонному метру (около 50 рублей за метр) + установка коробки (около 250 рублей за штуку).

Сколько стоит предфинишная и финишная отделка

Рассмотрим различные цены на финишном этапе ремонта.

Стяжка пола рассчитывается обычно вместе с финишной стяжкой (уже под отделку) и стоит 350—400 рублей за квадратный метр.

Монтаж окон и дверей — 2 000—3 000 рублей за штуку, более сложных конструкций — около 6 000 рублей за штуку.

Укладка плитки в обычном формате будет стоить 400—500 рублей за квадратный метр.

Укладка ламината и паркета — чуть дешевле, 300—400 рублей за квадратный метр.

Скорее всего вы захотите добавить сюда тёплый пол по цене 1 500—2 000 рублей за квадратный метр (работа и материалы, нагревательный кабель или инфракрасный тёплый пол).

Штукатурка или отделка гипсокартоном потолка стоит 250—350 рублей за квадратный метр.

Сложные подвесные потолки стоят 600—1 000 рублей за квадратный метр (материалы и работа, с подсветкой и так далее).

Штукатурка стен обойдётся в 200 рублей за квадратный метр, также часто применяется монтаж ГКЛ (400 рублей за квадратный метр для идеально ровных стен).

Для классического стиля и неоклассики потребуется монтаж декора и лепнины, стоимость составит около 80 рублей за погонный метр.

И не забудьте про качественную гидроизоляцию в ванной — 100 рублей за квадратный метр, которые тоже нужно учесть.

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