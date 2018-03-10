Квартира в стиле той самой классики, которую чаще всего хотят заказчики

Перед дизайнером Дмитрием Лукьяновым не самая простая задача, которую он выполнил с блеском. В буквальном смысле — получившийся интерьер для молодой пары наполнен светом и пространством, ощущение объема от которого усиливается многочисленными зеркалами.

Дмитрий Лукьянов

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Архитектор-дизайнер. Основным направлением в работе с 2007 года является выполнение дизайн-проектов и воплощение их в жизнь, ведение авторского надзора и комплектации объектов, участие в интерьерных конкурсах, публикации в журналах и на профессиональных порталах по дизайну интерьера. Дизайн-проект — это совместное творение дизайнера и заказчика, «мы вместе создаём интерьер будущего жилища, где так важно себя чувствовать себя дома».

http://lukyanovdesign.com/

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Заказчики хотели зрительно объединить пространство прихожей холла и кухни-гостиной. Отправной точкой интерьера было арочное окно в гостиной, от него нужно было отталкиваться. В интерьерах должна быть парадная, статусная, но в то же время, теплая и уютная атмосфера. При будуарной необходима душевая. В гостевом санузле необходима ванна в подиуме.

Перепланировка была необходима: корректировали планировку в прихожей зоне, кухне-гостиной, корректировали ширину и местоположение дверных проемов для их симметричного размещения и правильной установки наличников. Также мы объединили и утеплили балкон для зоны столовой. Заказчик остался очень доволен работой.

Прихожая

В зоне прихожей потолок разделен на кессоны, чтобы эта часть потолка не смотрелась длинным прямоугольником — таким образом, в архитектуре потолка используются квадратные формы: маленькие квадраты в прихожей зоне и большой квадрат — в зоне холла.

Гостиная-кухня

В зоне гостиной зеркалами выделена центральная часть с телевизором и камином, раскладка стен обыграна лепниной, что зрительно «соединило» арочное окно и центральную зону ТВ. Потолок в зоне центральной люстры также детализирован лепниной, что придает помещению торжественность.

Зеркальные раздвижные двери в гардеробную в прихожей размещены строго по центру арочного проема в кухню-гостиную. Симметричность и правильность планировки — обязательное условие в классических интерьерах. Диванная зона «приземленная», а кресла и столовая группа на тонких изящных ножках на контрасте и для легкости.

Спальня

В спальне центральное место занимает кровать. Необходимость опустить потолок над спальной зоной был техническим условием — там проходит несущая балка, но чтобы потолок не давил — в боковых частях сделали его максимально высоким и добавили карнизы со скрытой светодиодной подсветкой для ощущения легкости потолка.

По пожеланиям Заказчиков в квартире используются зеркальные элементы в разных интерпретациях для воздушности и легкости интерьера— это зеркальные вставки, зеркала в резных рамах, в раздвижных дверях и на стенах в спальне в зоне туалетного столика, и в душевой практически во всю стену.

Со стороны холла над всеми дверными полотнами добавлены декоративные вставки с барельефом для зрительного увеличения высоты и торжественности помещения.

Использованные бренды — кухня Verona, спальни Angelo Cappellini, двери Union, напольная плитка в холле и кухне-гостиной Peronda Agatha.

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Представленные иллюстрации являются 3D-визуализацией.

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