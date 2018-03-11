Как наполнить дом ароматами

Запах — важный элемент для создания комфортной жизни и атмосферы уюта в квартире или доме. От того, как пахнет в доме, зависит настроение и самочувствие его обитателей.

Конечно, не устранив причины неприятного запаха, будет невозможно заглушить его ароматизаторами. Но если в вашем жилище плохого духа не осталось, можно попробовать «украсить» его с помощью естественных и искусственных ароматов. Ароматы самой природы

Натуральные ароматы не только доставляют наслаждение, но и оказывают влияние на мозговую активность, подсознательно подталкивают нас на те или иные действия, задают настроение. Поэтому каждому помещению в соответствии с их назначением наиболее подходят определенные благовония.

Важно помнить, что сильный и навязчивый запах может вызвать головную боль и раздражительность, поэтому необходимо соблюдать меру и, возможно, ограничиться ароматизацией только одной из комнат.

Запах в прихожей должен привлекать и нравиться гостям, привлекать спокойствием и комфортом прямо с порога. Этого можно добиться, используя ароматы мяты, пихты, бергамота, эвкалипта, чайного дерева.

Для гостиной, где часто собираются гости, подойдет более активный аромат, например, апельсина.

Кухню украшают вкусные запахи хлеба, кофе или фруктов. Ей также подойдут ароматы мяты, мелиссы, базилика, гвоздики, корицы. Если вы любите кофейный запах, то капните на молотый кофе четыре капли любого цитрусового масла.

Кабинет можно наполнить запахами можжевельника, розмарина, чабреца, мяты — они настроят на продуктивную работу и помогут сконцентрироваться.

В спальне лучше избегать слишком активных и возбуждающих запахов. Для этой комнаты идеально подойдут масла иланг-иланга, розы, лаванды, можжевельника, яблока или ванили.

В детской комнате не стоит слишком усердствовать с насыщенными ароматами. Здесь уместны легкие ароматы лаванды, ромашки, мелиссы, эвкалипта.

Аромат в ванной комнате создается из запахов шампуней, гелей для душа, мыла, которыми вы пользуетесь. Для этой комнаты прекрасно подходят запахи хвои, бергамота, лимона, лаванды, можжевельника.

Если ваша стиральная машина находится в ванной, то запах стирального порошка также примешивается к общему букету. Поэтому старайтесь использовать средства без ярко выраженных ароматов. Во время стирки добавляйте душистый кондиционер для белья, а при глажке наливайте в утюг специальную жидкость, которая придает дополнительную пахучесть белью. Запах от белья наполнят вашу квартиру свежестью и легкостью.

В платяном шкафу разместите готовые травяные саше или самодельные льняные мешочки с палочками ванили, кофе, корицей или апельсиновой цедрой.

Кроме того, можно самим смастерить помандеры из апельсинов, расставить по всему дому кофейные зерна в небольших вазочках, а в вазу поместить пахучие растения. Приспособления для ароматизации

Сегодня магазины предлагают огромное количество ароматизаторов для дома самых разнообразных конструкций. Одни из них рассчитаны на кратковременное действие, другие могут работать непрерывно в течение целого месяца. Каждый может выбрать для себя подходящий вариант и наслаждаться любимым запахом.

Аромалампы выпускают самых разных дизайнов. Всех их объединяет особенность конструкции: они представляют собой небольшую емкость, в которую наливается капля ароматизированного масла. Под емкостью обязательно предусмотрено пространство для маленькой свечи, которая своим теплом нагревает емкость с маслом, заставляя его испаряться и насыщать воздух вокруг приятным ароматом.

Декантер представляет собой небольшую вазочку, наполненную ароматической жидкостью. В ее узкое горлышко вставляется несколько палочек из ротанга, пористый материал которых позволяет впитывать большое количество ароматизированной жидкости и обеспечивать постепенное ее испарение.

Ароматические палочки изготавливают из бамбуковых щепочек, на них наносят пахучую основу, которую в течение нескольких дней пропитывают эфирными маслами. Бамбуковым хвостиком палочка вставляется в специальную подставку, кончик ее поджигается и тлеет, а эфирные масла насыщают ароматом воздушное пространство.

Ароматические свечи чаще всего делаются из парафина с добавлением парфюмированых эссенций. Свечи из стеарина содержат масло и жиры, которые лучше и дольше сохраняют ароматы. Но стоят они несколько дороже. Самые дорогостоящие свечи делают из пчелиного воска, который имеет свой собственный уютный и приятный аромат.

Аромаблок производят в виде пластиковой емкости, имеющей специальную мембрану с отверстиями, через которые аромат проникает в воздух и в течение длительного времени постепенно насыщает помещение благоуханием.

Аэрозольные освежители имеют форму спрея с парфюмерной композицией, которая распространяет в воздухе приятный аромат. Нейтрализаторы воздуха выглядят так же, но действуют иначе: они захватывают молекулы неприятного запаха и нейтрализуют их, оставляя в воздухе приятный легкий запах.

Действие электрического ароматизатора подобно фумигатору от насекомых: на аппарат фиксируется флакон с ароматической жидкостью, затем он вставляется в розетку, и благодаря небольшому нагреванию жидкость постепенно испаряется в воздухе.

Несмотря на желание сделать свой дом самым уютным и чистым, все же не стоит злоупотреблять искусственными ароматизаторами, поскольку они могут перенасытить воздух канцерогенными веществами. Лучше отдать предпочтение натуральным — засушенным цветам, кофе, кожуре цитрусовых, ванили, корице.