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Трешка с островом на кухне в Красногорске
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Трешка с островом на кухне в Красногорске 

Inmyroom 11 марта 2018
Фото: Inmyroom
В этой трешке в элитном жилом комплексе были только бетонные стены. Чтобы превратить их в удобное и комфортное жилье для пары с ребенком, дизайнер обустроила две изолированные комнаты, а в кухне-гостиной вынесла рабочую зону на остров. Не забыли и про вместительные системы хранения.
Для Марины Саркисян квартира в ЖК «Парк Рублево» — уже второй проект, созданный для семьи заказчиков, поэтому работа шла в комфортном режиме для обеих сторон. С планировкой определились сразу — изолированная спальня и общая кухня-гостиная. Для второй жилой комнаты дизайнер разработала две планировки — детскую и кабинет.
Общая площадь кухни по сравнению с остальными комнатами небольшая. «Хотелось оставить ее в границах мокрых зон, предусмотренных застройщиком, — рассказывает Марина Саркисян. — Поэтому мы выделили место под кухонный остров и разместили на нем варочную панель и духовой шкаф».
Территория вокруг жилого комплекса очень живописная, и заказчикам хотелось подчеркнуть близость к природе с помощью отделки. Для стен выбрали деревянные панели «буазери» и качественную краску. В качестве акцентов взяли обои с растительным орнаментом. На пол постелили массивную доску и керамогранит.
Мест для хранения в квартире достаточно: предусмотрели гардеробные во входной зоне, коридоре и спальне. Плюс сделали отдельную постирочную — приятный бонус для хозяйки.
Для оформления интерьера взяли за основу классический стиль, который разбавили цветочными элементами в стиле прованс. Белая корпусная мебель соседствует с диваном и кроватью с цветной обивкой — синей, бежевой, горчичной. Декор и текстиль стали финальными штрихами и добавили обстановке уюта.
Холл Отделка: панели деревянные, частная мастерская Г. Арутюняна; обои, Eijffinger Напольное покрытие: коллекция Carpet Aparici Мебель: зеркало, пуф, комод, все — INMYROOM Освещение: Gramercy Home
Гостиная Отделка: обои, Sanderson; краска, Sherwin Williams Напольное покрытие: массивная доска «палисандр», ТД ItalON Мебель: витрины, стол, стулья — все Verona Mobili; диван, Estetica Текстиль: Eijffinger Декор: Zara Home Освещение: люстра, Newport; встроенные светильники, Donolux; подсветка, Eichholtz
Спальня Отделка: краска, Sherwin-Williams; панели деревянные, частная мастерская Г. Арутюняна; обои, GP & J.Baker Напольное покрытие: массивная доска «палисандр», ТД ItalON Мебель: кровать, Dream Land; тумбочки и комод, фабрика Fratelli Barri Текстиль: Ampir Decor Декор: Zara Home Освещение: Feiss
Кухня Отделка: обои, Sanderson; краска, Sherwin-Williams Напольное покрытие: массивная доска «палисандр», ТД ItalON; плитка, Carpet Aparici Гарнитур: Verona Mobili Бытовая техника: Franke, Smeg, Siemens; вытяжка, Elica Смесители: Blanco Освещение: Donolux
Ванная комната 1 Отделка: краска, Sherwin-Williams; плитка, Mainzu Напольное покрытие: плитка, Aparici Bondi Мебель: Caprigo Санфаянс: душевой уголок, Cezares; унитаз, Villeroy & Boch Смесители: Cezares, Hansgrohe Освещение: люстра и бра, Feiss
Ванная комната 2 Отделка: краска, Sherwin-Williams; плитка, Monopole Напольное покрытие: плитка, Aparici Санфаянс: ванна, унитаз, биде — все Villeroy & Boch Смесители: Hansgrohe Освещение: люстра и бра, Feiss
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