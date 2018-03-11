5 отелей, которые оформили известные дизайнеры

Например, в оформленном известным архитектором. Ведь гостям дизайн-отелей предоставляется отличная возможность оценить работу профи на практике — «протестировать» удобство планировки и мебель, присмотреться к выбору освещения, проанализировать принцип подбора текстиля.

Не знаете, какой отель выбрать? Мы отметили пять ярких гостиничных проектов дизайн-гуру.

Место: Париж, Франция

Автор интерьера: Жан-Луи Денио

Сколько за ночь: от 26 500 руб.

Что интересного: о том, что вы попали в отель «от Денио», можно догадаться уже в лобби — по фирменным облакам на стенах у лестницы. Как и полагается бутик-отелю, каждый из 46 номеров Nolinski уникален и при этом выдержан в узнаваемой стилистике дизайнера с миксом из винтажных деталей и виртуозной работой с серым цветом.

Внушительная часть мебели, светильников и аксессуаров изготовлена на заказ по эскизам Денио. Многие предметы в отеле можно купить — прекрасное решение извечного вопроса с сувенирами.

Совет INMYROOM: Nolinski находится в самом центре Парижа, рядом с Опера Гарнье и садом Тюильри, до Лувра можно дойти пешком за пару минут. А перед погружением в культурную жизнь города рекомендуем заглянуть в расположенный по соседству с отелем ресторан французской кухни Palais Royal: его блюда отметил авторитетный гид Мишлен.

Место: Гран-Гауб, Маврикий

Сколько за ночь: от 11 800 руб.

Что интересного: в конце прошлого года курортный отель LUX Grand Gaube представил свой обновленный облик, разработанный в соавторстве с британкой Келли Хопен. Топовый дизайнер обозначила стилистику отеля как эклектичный ретро-шик, но на деле каждый из 198 номеров отеля выглядит как элегантный и очень стильный пляжный домик.

Отдыхая в отеле, возьмите на заметку безупречную работу Хопен с приглушенными природными оттенками и сложными геометрическими орнаментами.

Совет INMYROOM: бронируйте номер категории Romantic Junior Suite: из этих полулюксов открываются лучшие виды на океан.

Место: Сингапур

Сколько за ночь: от 6 900 руб.

Что интересного: именитому французу не впервой оформлять отель — и каждая его работа в гостиничной индустрии наполнена невероятной энергетикой. M Social отличает еще и демократичность: среди номеров отеля нет четкого деления на обычные и люксовые, и все 293 номера представляют собой уютные мини-лофты.

А общественные зоны, как и во всех проектах Старка, изобилируют китчем, граффити, «космическими» светильниками и гаджетами: одну из стен бара, например, дизайнер украсил смартфонами.

Совет INMYROOM: не пугайтесь, если вместо гостиничного персонала вы обнаружите… робота, который спешит доставить еду и напитки в номера посетителей. Таким образом владельцы M Social автоматизируют сервис отеля.

Место: Палм Спрингс, США Автор интерьера: Джонатан Адлер

Сколько за ночь: от 20 000 руб.

Что интересного: строго говоря, Адлер не придумывал стилистику отеля с нуля, а лишь освежил ее. 144 номера и общественные зоны отеля, выдержанные в духе интерьеров mid-century modern, эксцентричный американский дизайнер разбавил яркими постерами и необычными аксессуарами, а снаружи установил двухметровую бронзовую скульптуру банана.

Кстати, принт коврового покрытия на лестнице ничего не напоминает? Такой же можно увидеть на коврах в отеле Overlook из хоррора «Сияние» Стэнли Кубрика . Что ни говори, а юмор в работах Адлера — привычное дело.

Совет INMYROOM: обязательно посетите виллу, где когда-то останавливался легендарный Джин Отри — певец и актер, знаменитый своими ролями в американских вестернах. Адлер переделал интерьер виллы полностью, максимально воссоздав дух прошлого.

Место: Торно, Италия

Автор интерьера: Патриция Уркиола

Сколько за ночь: от 53 500 руб.

Что интересного: лучших «декораций» к дизайну Патриции Уркиолы, чем окрестности озера Комо, кажется, и не найти. Возможно, именно поэтому камерный бутик-отель на 30 номеров, построенный по проекту легендарной испанки, выглядит логичным продолжением природных ландшафтов северной Италии.

В Il Sereno Уркиолой оформлено, кажется, все — от меблировки и оборудования для ванных комнат до униформы персонала.

Совет INMYROOM: при выборе номера обратите внимание на люкс Darsena Suite. Его особенность состоит в том, что он находится на уровне воды: можно нырять в озеро прямо с террасы.