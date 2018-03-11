10 вопросов дизайнеру Марине Филипповой

Марина Филиппова, один из лучших дизайнеров России, умеет связать интерьер с историей и культурой места, в котором он находится, и соединить предметы разного возраста и происхождения так, словно они всегда были вместе. Владелица двух интерьерных студий Marina Filippova Designs в Москве и Санкт-Петербурге ответила на вопросы INMYROOM.

Мне очень важно найти общий язык с клиентом. Когда создаются доверительные отношения — уходит стресс и работа становится в радость. А это всегда окрыляет.

Я считаю, что во главе угла всегда стоит хорошая композиция. Ее можно сделать как из предметов мебели, так и из элементов декора — фотографий или предметов искусства. Хорошая композиция — залог гармоничного интерьера. И неважно, маленькая это квартира или большая.

Сперва я обязательно общаюсь с клиентом и пытаюсь понять его, чего именно он хочет. Клиенты, которые говорят: «Делайте так, как считаете нужным вы. Вот вам ключи» — скорее исключение. Хотя такие тоже встречаются.

Сейчас в тренде легкие для жизни интерьеры, когда интерьер делается не нарочито, а как будто подстраивается под своего хозяина.

В Париже ежегодно проходит выставка AD Interieurs. Стараюсь ее не пропускать — самые изысканные интерьеры можно увидеть именно там.

Как правило, я покупаю винтаж в Европе. Здесь много специализированных галерей, рынков и просто дилеров. Можно покупать и через интернет — это очень удобно, потому что экономит время.

Классика — это прежде всего определенные пропорции и оси симметрии. Все остальное в современной классике может претерпевать различные интерпретации: можно отходить от классических канонов лепнины, использовать ультрасовременные материалы, искусство, мебель.

Я отказываюсь, когда вижу, что не смогу найти общий язык с заказчиком.

Думаю, что дизайнер должен уметь проявлять гибкость с одной стороны, но и отстаивать свою точку зрения — с другой. Соблюдать такой баланс очень сложно, поэтому в этом смысле хороший дизайнер сродни психологу.

Мечтаю о долгом путешествии по Японии.