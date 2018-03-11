10 вещей, которые нужно знать, организуя детскую

Детская — самая важная комната в жизни человека. Те позитивные эмоции, которые мы там получили, в конечном итоге формируют взрослую личность. Для растущих детей эта комната — не только место для игр и отдыха, но и пространство для развития, учёбы, общения с друзьями. Родителям важна безопасность и практичность дизайна. Попробуем соблюсти интересы всей семьи.

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Всегда думайте на шаг вперёд. Что нужно будет изменить, когда маленький хозяин комнаты начнёт ходить? Перестанет помещаться в кровати? Пойдёт в школу? Начнёт приводить друзей? Будьте готовы к тому, что комната должна изменяться с лёгкостью — вряд ли вы станете делать полноценный ремонт и перепланировку каждые пару лет. Безопасность — это главное

Чтобы волноваться за ребёнка чуть меньше, продумайте планировку комнаты так, чтобы минимизировать возможность травм и неприятностей. И это касается не только малышей, но и буйных подростков. Как можно меньше острых углов, больше округлых, натуральные материалы в отделке. Пол обязательно должен быть мягким и тёплым, но ковровое покрытие собирает пыль. Выбирайте, к примеру, пробковый пол или толстые уютные мобильные коврики.

Наше мнение:

— Острые углы можно закрыть специальными накладками, мебель прикрепить к стене, чтобы ребёнок не опрокинул её на себя. Спрячьте все провода, закройте розетки и убедитесь, что вместительные ящики и сундуки для хранения игрушек легко открываются изнутри — малыш может там спрятаться. Беспорядок неизбежен

Но это не значит, что с ним не нужно бороться. Используйте специальные системы хранения памперсов, одежды, игрушек. Лучше не сбрасывать всё в одну большую корзину, а предусмотреть несколько маленьких. Организуйте хранение по цели, цвету или функции и подпишите корзины или ящички — к порядку нужно приучаться с детства. Нужен индивидуальный подход

Вы вовсе не обязаны сразу планировать комнату принцессы, всю в розовых рюшечках, если у вас родилась девочка. Подросший мальчик может не оценить комнату с пиратской темой. Иногда стоит признаться — это ваша мечта, но не идеальная комната ваших детей. Прислушайтесь к ним, может быть, мальчику понравятся милые звери на стенах, а девочке — настоящий вигвам. Всегда есть место сказке

Детство никогда не повторится — пусть малыша окружают волшебные персонажи, на потолке сияют настоящие звёзды, а любая игра будет приключением. Подрастающие дети будут рады оформлению, связанному с любимой книгой или фильмом. Фантастическая идея — шалаш или домик прямо в комнате. Маленьким тоже нужен собственный уголок. Учёбе время, потехе час

Комната — универсальный инструмент развития. Здесь ваш малыш будет изучать — на вид, на вкус и на ощупь — каждый предмет. А школьник будет читать и делать уроки, важно предусмотреть для этого место и возможность. Пусть дверь станет помощником в изучении букв, например, а стена расскажет об устройстве мира. Больше детей — больше хлопот

Если планируете комнату для двоих детей, очень важно, чтобы у каждого была своя зона. Уединение и наличие собственного места важно даже для любящих братьев и сестёр, а если разница в возрасте существенна, старшему понадобится место для учебных занятий. Двухъярусная кровать поможет создать «домик» для каждого. Кровати, стоящие рядом, можно разделить ширмой или занавеской. Украшайте вместе

Когда ребёнок подрастёт, ему захочется самому принимать решения, связанные с комнатой. Даже если вы будете против некоторых идей, постарайтесь найти компромисс. А украшением интерьера займитесь вместе. Отличное занятие для всей семьи — создание красивого и интересного декора и освещения. Детям нужно движение

У малышей столько энергии — нам и не снилось. Сделайте детскую комнату такой, чтобы в ней было на что эту энергию потратить. Спортивный уголок, в котором можно карабкаться по стенам и беситься, надолго займёт ребёнка и укрепит его физически. А маленьких девочек порадуют настоящие качели. Маленькая комната — не беда

Квадратные метры не должны вас ограничивать. Но придётся применить фантазию. Детская кровать может убираться в шкаф или быть расположена под потолком, над гардеробом. Поверьте, ребёнку важен не размер комнаты, а то, с какой любовью и вниманием к нему она организована.

Наше мнение:

— Выбирайте для детской яркие, но нежные цвета и будьте готовы перекрасить стены, когда у дочки начнётся «розовый» период или у сына «серый». Синий цвет стимулирует умственную деятельность, зелёный — успокаивает, жёлтый — радует, но всё это общие слова, а подойдёт для оформления комнаты тот цвет, который порадует конкретного ребёнка.