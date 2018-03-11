Секреты декора ванной комнаты: 10 советов по созданию стиля

День любого человека начинается с посещения ванной комнаты. Там же мы проводим немало времени, готовясь ко сну. Приводя себя в порядок, мы планируем свой день, и будет ли он успешным, зависит в том числе и от того, в какой именно обстановке приходилось наводить красоту. Время, проведённое в красивой ванной комнате, обязательно придаст сил и даст заряд бодрости на весь день, а вечером поможет расслабиться и забыть о проблемах. Но для того чтобы ванная комната превратилась в обитель мечты, нужно позаботиться о её дизайне.

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Оформление раковин

Раковина — это первое, к чему человек подходит утром и именно ею он чаще всего пользуется в течение дня. Невзрачные белые классические раковины уходят в прошлое. Сейчас дизайнеры предлагают множество разнообразных идей. Раковины могут быть выполнены не только из традиционного фаянса, но и из стекла или искусственного камня. Цвет и форма тоже могут варьироваться, как и оформление.

Зеркала

Без зеркала в ванной не обойтись. Но кроме своей непосредственной функции оно может помочь визуально значительно расширить небольшое пространство. Отлично справляются с этой задачей большие зеркала, на всю ширину стены, а также небольшие, расположенные рядом симметрично. Зеркало может стать и настоящим украшением ванной, если грамотно расположить освещение возле него или использовать оригинальную раму или необычную его форму.

Освещение

Поскольку ванная служит для приведения себя в порядок и для отдыха, освещение — одна из самых важных частей её декора. Свет должен быть довольно ярким, но в то же время мягким, успокаивающим. Идеальным решением могут стать точечные светодиодные потолочные светильники. Очень удобно, когда светильники располагаются непосредственно у зеркала. Отлично смотрятся зеркала со встроенным освещением.

Туалетный столик как элемент декора

Мало какая дама может обойтись без туалетного столика. Если площадь ванной комнаты позволяет, удобнее всего расположить его именно там. Главное, чтобы он гармонично вписывался в общий интерьер. Очень удобно, когда туалетный столик служит ещё и дополнительным шкафчиком для необходимых мелочей — тогда он поможет вам скрыть от любопытных глаз лишние предметы гигиены и освободит пространство. У столика также можно установить дополнительное освещение, которое поможет визуально расширить площадь комнаты.

Душевая кабина

Душ есть не в каждой ванной. Тем не менее это отличная замена ванне, если комната для приведения себя в порядок не отличается большими размерами. Ещё в моде совершенно прозрачные стены душевой кабины. Это по-своему стильно, но такое решение может показаться скучноватым. В таком случае можно использовать рисунки на стекле, цветное стекло или матовые вариации. Внутри душевая также может быть украшена рисунками. Очень оригинально смотрится душевая кабина с подсветкой.

Коврики для ванной комнаты

Коврики в ванной комнате — это не просто удобно и приятно, но и красиво. Этот маленький элемент поможет внести в общую картину особый колорит. Коврики могут быть яркими или, напротив, однотонными, маленькими или большими, классическими или оригинальной формы — главное, чтобы они дополняли дизайн ванной и смотрелись гармонично.

Помимо обычных ковриков, дизайнеры предлагают много оригинальных вариантов. Это и экоковрики из натурального живого мха, растущего за счёт попадающих на него капель воды, и массажные коврики из натуральной гальки, и забавные супермягкие коврики из помпонов, и даже коврики из натуральной пробки.

Туалет

Часто ванную комнату приходится совмещать с туалетом. В таком случае возникает проблема — как сделать наиболее интимную зону незаметнее. Отличное решение проблемы — яркая цветная ванная комната, в которой унитаз как бы теряется. Отлично отвлекают от важной зоны мелкие рисунки на стенах и различные яркие элементы декора. Важно, чтобы унитаз был выполнен в едином стиле с ванной или душевой кабиной, тогда общая картина будет смотреться гармонично.

Аксессуары для ванной комнаты

Важная часть дизайна ванной комнаты — это всевозможные мелочи. Правильно подобранные крючки для халатов и полотенец, занавеска для душа (ванны), мыльницы и прочие аксессуары помогут создать неповторимый гармоничный стиль. Очень хорошо смотрятся аксессуары, выполненные в едином стиле. Но если подобрать комплект нет возможности, важно, чтобы присутствовала хотя бы одна объединяющая деталь: цвет, форма или рисунок.

Мебель

Для хранения необходимых мелочей в ванной комнате используют полки и шкафы. Для маленького санузла, выполненного в светлых тонах, отлично подойдут зеркальные шкафы со стеклянными полками. Они помогут зрительно увеличить пространство и значительно облегчить его. В большой ванной комнате можно использовать яркую, контрастную мебель. Но в любом случае её не должно быть слишком много, иначе она займёт всё свободное пространство.

Наше мнение:

— Подбирая мебель для ванной, не забудьте обратить внимание и на материал, из которого она сделана. Мебель из стекла потребует более тщательного и частого ухода. Деревянные шкафчики плохо подходят для ванной комнаты из-за влажности. Лучший вариант — современный пластик.

Дизайн ванны

Обычная классическая белая ванна может показаться скучной, а ведь именно она — главная «героиня» дизайна ванной комнаты. Ванна может стать основным украшением и центром санузла. Оригинальное решение — подсветка — поможет превратить ванную комнату в волшебный романтичный уголок. Можно подобрать ванну необычной формы или цвета. Даже просто рисунок на белом фоне сможет создать особую атмосферу.

Наше мнение:

— Если ванна — самый яркий элемент в комнате, не стоит использовать ширмы или перегородки, чтобы скрыть её. Не перегружайте ванную комнату всевозможными мелочами. Дизайн должен строиться от основной детали — ванны. Если ваша главная задача — привлечь внимание именно к ней, остальные элементы декора должны лишь дополнять общий стиль.

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