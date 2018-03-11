Как сделать функциональной квартиру площадью 28 метров: яркая однушка в Москве

Квартира-шкатулка, квартира-картина, квартира-костюм, надев который, вы уже не захотите его снимать. Глядя на изображения, невозможно поверить, что там меньше 30 квадратных метров общей площади. Проект студии в ЖК «Правый берег» (Химки) создавался для свежеиспечённого специалиста, выпускника столичного вуза, которому пора начинать самостоятельную жизнь. В свободное плавание герой был отпущен с русским самоваром и итальянской люстрой.

Возможно, именно это забавное «приданое» и стало отправной точкой для создания неожиданного, эклектичного и яркого интерьера, напоминающего персидский ковёр-габех естественным сочетанием вещей, на первый взгляд совершенно не подходящих друг другу. Проект создавали в архитектурной студии AR-KA. Её основатели нам сразу признались, что смелые эксперименты со смешиванием форм, цветов, фактур и стилей — их любимый жанр.

Илона Болейшиц, архитектор

Выпускница архитектурного факультета БГПА (Минск), до 2005 года занималась частной практикой. С 2006 года — ведущий архитектор в дочерних подразделениях MIRAX. В 2008-м вместе с коллегой Игорем Орловым основала собственную студию AR-KA, часто действующую по «семейному» принципу: со многими заказчиками архитекторы и работают, и дружат многие годы. Студия — активный участник и лауреат различных архитектурных конкурсов.

ar-ka.ru На отселение сына был выделен достаточный, хотя и не безумный бюджет. Так что перед будущим хозяином квартиры открывались широкие творческие возможности. Но он решил целиком довериться своему архитектору, пожелав только, чтобы всё необходимое было вписано в квартиру красиво. И не прогадал.

Илона Болейшиц, архитектор:

— Интерьер, в котором соединяются ультрасовременные светильники с самоваром, фасадной резьбой и шкафом в стиле модерн, возможно создать только на основе слепого доверия. Увидев эти предметы по отдельности, клиент никогда не поймёт, как их можно смешать логично. В этом случае у нас было полное взаимопонимание.

Прежде всего мы стремились к тому, чтобы всё это пространство ощущалось как гармоничное целое и не дробилось на отдельные элементы. Кроме того, было понятно, что заказчики — люди тактильного восприятия. Для комфорта им мало эффектного впечатления, нужно ещё, чтобы было приятно касаться вещей, которые их окружают. Отсюда особое внимание к материалу и фактуре. В интерьере много состаренного дерева: брашированное, псевдовинтажное, гладкое; а также кожа, бархат, мозаика. Соединение таких вещей — задача непростая, но очень интересная.

ar-ka.ru Структура пространства

В квартире, которую предстояло превратить в жилище молодого холостяка, конструкционно почти ничего не меняли. В ванной было зашито окно — это показалось удобным как заказчику, так и архитектору — и немного перенесена стена, без нарушения мокрых зон.

В остальном всё осталось так, как и было. Основные решения и находки связаны с наполнением этого пространства необходимыми для жизни предметами. Большая часть мебели сделана на заказ — специально, чтобы зрительно воспринималась как продолжение стен. Все предметы по форме и размерам соотносятся друг с другом. Кухонная мебель — со шкафом в основной зоне, шкаф — с дверью, специально для этого сделанной под потолок, и так далее. В таком случае в небольшом помещении появляется воздух и свобода, но при этом хватает места для хранения. Ничего лишнего, но всё необходимое на своих местах.

Илона Болейшиц, архитектор:

— Правильная организация пространства, особенно маленького — это прежде всего точная и продуманная компоновка. Заблуждение думать, что проблему низкого потолка может решить вертикальная полоска, нехватки света — белая стена, а нехватки места — крошечный стол. Такие проблемы должны решаться конструкционно. Мебель в небольшие помещения нужно подбирать соразмерную, но довольно крупную. Глядя на неё, подсознательно вы будете воспринимать комнату больше. Мелкие предметы, наоборот, будут дробить внимание и нарушать единство. Ещё один важный в этом смысле объединяющий элемент — потолок, с которым мы вообще ничего не стали делать. Только отшлифовали и покрыли лаком бетон.

ar-ka.ru Зашить деревом пришлось небольшую часть потолка над кухней, чтобы скрыть вентиляцию и встроить свет, и в ванной. Функцию стола, как обеденного, так и рабочего, выполняет стойка с высокими стульями, отделяющая кухонную зону от жилой — там достаточно места для одного или двух человек. Для удобства размещения всех кухонных приборов в коридор вынесен специальный шкаф — там холодильник и духовка. Холодильник, в соответствии с идеей шкафов-стен, прячется за дверями.

Отделка

Интересной для созерцания эту квартиру делают не столько мебель и предметы декора, сколько арт-объекты, логично вписанные в структуру помещения. Самовар, для которого предусмотрена уютная яркая ниша.

Мозаичный ковёр, «повешенный» на стене ванной — его будут собирать из смальты (кусочки цветного стекла, которые использовали для создания мозаичных панно ещё в Древнем Риме) по эскизам архитектора.

Фотообои, напечатанные с картины художника Игоря Бердышева. И совсем уж редкая, если не исключительная вещь — авторская художественная резьба, пущенная по низу шкафа. Её делают питерские мастера из компании «Ставрос» по рисункам Илоны, созданным по образцам традиционной резьбы, но не мебельной, а фасадной. Выше резьбы — дверцы, сделанные из напольных досок. Так мебель становится архитектурой.

И это далеко не единственный «внешний» элемент внутри этого неожиданного интерьера. Кухонный фартук собран из гонта — крепких деревянных пластин, предназначенных для кровли. Очень экологичный и долговечный материал, который никогда не используется во внутренних работах.

Горизонтальная деревянная обшивка стены между шкафом и окном — не что иное, как планкен, или «деревянный сайдинг», как его называют. Его форму и направление удачно повторяют жалюзи — так что кажется, будто стены действительно вырастают из шкафа.

Цветовое решение

С разнородными фактурами и материалами Илона обращается как пуантилист с красками — от каждой по точке, и на её холсте-квартире появляется объёмный полноцветный рисунок. Но привычка расширять пространство белым настолько укоренилась в сознании, что насыщенный коричневый и яркие пятна цветных панно на 28 метрах неподготовленному взгляду кажутся странными. Архитектор убеждает не поддаваться стереотипам. И она права: в просторе её проекту не откажешь. А светлые тона в небольшой квартире, предназначенной холостому молодому человеку, решение по меньшей мере непрактичное. О том, как перестать бояться цвета в интерьере, мы уже писали.

Илона Болейшиц, архитектор:

— Я не против белого и бежевого. Но цвет сам по себе не добавит и не убавит лишних метров. Даже визуально. Это популизм. Попробуйте мысленно перекрасить этот интерьер в синий, оранжевый или убрать цвета совсем — он не станет ни меньше, ни больше. При грамотной организации пространства так и должно быть. Это и называется хорошей архитектурой.

ar-ka.ru В интерьере были использованы:

Санузел

Раковина — модель Memento, компания Villeroy & Boch (Германия).

Ванна — модель Bellevue, компания Villeroy & Boch (Германия).

Смеситель для умывальника — модель Just, компания Villeroy & Boch (Германия).

Унитаз — модель Memento, компания Villeroy & Boch (Германия).

Витрина сделана на заказ по индивидуальным эскизам.

Жилая зона

Кресло — модель Coach, дизайн Жан Мари Массо для Contempo (Италия).

Диван — Mdf (Италия).

Ковёр — Pieno di Vuoto (Италия).

Мебель для ТВ сделана на заказ по индивидуальным эскизам.

Кухонная зона и прихожая

Кухонная мебель и шкафы в прихожей сделаны на заказ по индивидуальным эскизам.

Настольный светильник «НЛО» — UFO def.design (Украина).

Гироскопические светильники над барной стойкой — SLV AIXLIGHT (Германия).

Напольный светильник — Foscarini (Италия).

Потолочная люстра — Eurolampart (Италия).

Потолочная шина — Delta Light (Бельгия).

В поисках вдохновения для организации маленьких пространств присмотритесь к мебели-трансформерам. А вот ещё несколько приёмов, которые помогут разместить всё необходимое даже на самой скромной площади:

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Составьте чёткий список того, что вам действительно нужно для жизни. И старайтесь придерживаться его. Остальное подождёт до лучших времён, когда вы сможете расширить своё «королевство».

Чем больше единообразия в интерьере, тем просторнее он кажется. Если позволяют средства, старайтесь делать мебель на заказ. Во-первых, такие предметы будут соответствовать друг другу как по размеру, так и по стилистике. А во-вторых, точно встанут на свои места и позволят максимально эффективно использовать драгоценные сантиметры вашей скромной площади.

Продумайте как можно больше конструкций «многоразового» использования. Если вы готовы объединить обеденный и письменный стол на одной барной стойке — это и будет лучшим решением.

Избегайте лишних украшений в небольших помещениях и не создавайте сложных конструкций на полу и потолке — они отвлекают внимание, нарушают единство пространства и, соответственно, крадут желанный простор.

Для акцентов выберите несколько действительно ярких и интересных предметов, которые вы и ваши гости будете с удовольствием рассматривать. Подойдет всё, что доставляет вам удовольствие: от стола по дизайну Ле Корбюзье до коллекции бабочек.

Не бойтесь сложных цветов и нестандартных сочетаний. Не цвет делает комнату маленькой — мы сами загромождаем её ненужными и нефункциональными предметами.

ar-ka.ru Визуализация предоставлена архитектором Илоной Болейшиц.

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