Что нужно знать о проектировании маленького санузла: 9 наглядных примеров

К сожалению, большинству людей приходится довольствоваться очень небольшой площадью санузлов, причём как раздельных, так и совмещённых. Мало того, бывает, что и площадь невелика, и геометрия помещения никуда не годится. Дизайнерам каждый день приходится придумывать решения для таких сложных случаев, и они с радостью поделились с нами своим опытом.

Статьи по теме Как обустроить очень маленький санузел: 10 советов с примерами

Изначально это был стандартный санузел в типовой двушке: отдельно туалет, где только унитаз и ничего более, и отдельно ванная комната, в которой есть ванна и умывальник. Дизайнер Александр Кривов нашёл интересное решение: увеличил ванную комнату за счёт присоединения к ней части холла и демонтажа стенок заводской сантехнической кабины.

В результате в комнате поместилась ванна размером 180 х 80 сантиметров вместо ванны 170 х 70, унитаз и стиральная машина под столешницей. Но самое интересное — это отдельный туалет. Александр перепланировал его таким образом, что места хватило, помимо унитаза, на «лапомойку» для собаки и небольшую раковину. Замечательное решение для дома, где живёт питомец!

Перед дизайнером Валерией Белоусовой поставили задачу: уместить на площади 4 квадратных метра ванну, раковину, унитаз, стиральную машину, бельевой шкаф и даже места для хранения мелочей и средств гигиены. И Валерия с блеском справилась! Даже не пришлось менять ванну на душевую кабину, как это обычно делают в маленьких пространствах. Вместо этого нашли ванну длиной 120 сантиметров, а сбоку сконструировали шкаф для стиральной машины, гладильной доски и белья. ​

Над раковиной и унитазом предусмотрели открытые и закрытые полки для мелочей, возле ванной соорудили вместительную нишу для косметических средств. Тумбу под раковиной делали на заказ по эскизам дизайнера, повторяющую изгибы чаши. А ещё подобрали одну из самых маленьких моделей подвесных унитазов: всего 35,5 х 48 сантиметров.

Ещё один необычный проект от Валерии Белоусовой — санузел площадью всего полтора квадратных метра. Необходимо было уместить унитаз и сделать полноценную зону для умывания с местом для хранения.

В первую очередь приобрели очень эргономичную сантехнику: приставной унитаз 35,5 х 48 сантиметров и подвесную раковину глубиной 41 сантиметр, которая имеет боковые крылья, заменяющие столешницу. Так как раковина нестандартной формы, консоль под неё делали на заказ в московской мастерской. Санузел получился компактным, но удобным и функциональным.

Этот санузел не такой уж и маленький, но дизайнеру Надежде Самохиной пришлось найти здесь место для душевой кабины, раковины, унитаза, биде и зоны для хранения. Задача непростая!

Надежде удалось компактно разместить всё необходимое, особенно удачно решили вопрос с биде и унитазом, которые должны быть рядом друг с другом. Нашлось место и для довольно широкого умывальника, и даже удалось решить все сложности с подключением сантехники.

А этот санузел Надежда Самохина делала для девушки, которая пожелала иметь большой умывальник с практичной тумбой и пенал. От ванны решили отказаться и выбрали кабину с раздвижными дверями, чтобы освободить место. Так, при небольшой площади — 3,7 квадратных метра — удалось сделать всё в соответствии пожеланиями заказчика.

Этот проект санузла, которым занималась дизайнер Наталья Леготина, интересен тем, что для каждого предмета здесь создана отдельная ниша. При небольшой площади нужно было тщательно продумать расстановку предметов и правильно задействовать каждый сантиметр, чтобы можно было без сожаления отдать часть площади на возведение перегородок.

В результате не только нашлось достаточно места для ванны, раковины, унитаза и пенала, но и перемещаться по санузлу можно совершенно свободно, не натыкаясь на углы.

Дизайнерам Нелли Алексеевой и Ксении Полозовой достался в работу санузел габаритами 176 x 154 сантиметров. Хозяин просил убрать ванну и организовать душевой уголок, но предусмотреть достаточно места для хранения. В одном из вариантов получилось даже вместить стиральную машину. Но выбран был вариант без стиральной машины — из-за специфики подводки труб к унитазу.

А этот санузел, тоже от Нелли Алексеевой, маленьким не назовёшь, его площадь — более 4 квадратных метров, но из-за сложной формы проблемы с расстановкой сантехники и мебели возникли всё те же.

Некомфортную геометрию нивелировали фальшколоннами с полками и встроенным шкафом, стиральную машину перенесли в шкаф в прихожей — и в итоге получилась довольно просторная комната с большой столешницей под умывальник и ванной на львиных лапах.

Этот проект дизайнер Ольга Черненко делала для семьи из двух взрослых и их ребёнка. Нужно было обязательно организовать два унитаза и две раковины, а для ребёнка требовалась ванна не менее 1 700 мм длиной. В результате пересмотрели более десятка решений для разделения одного санузла на два, выбрав оптимальное. Так и получилось два санузла — один с ванной, а другой со стиральной машиной.

Читайте также:

Ванна или душевая кабина: все за и против

5 хитростей, как сделать маленькую ванную комнату «продвинутой»

Дизайн ванной комнаты в скандинавском стиле: 8 идей и 5 советов