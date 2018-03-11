Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей

Что мы храним в прихожей? Верхнюю одежду, и хорошо, если только текущего сезона. Обувь — выходную и домашнюю, сумки, зонтики, шапки, ключи и прочие мелочи, наконец. Иногда это ещё и велосипед, книги, которым не нашлось места в других комнатах, счета за коммунальные услуги и журналы. В коридоре часто размещается стиральная машина, которой не нашлось места в ванной. Если среди всего этого собраться и выйти из дома пытаются несколько человек одновременно — хаос и раздражение неизбежны. Попробуем разобраться, что с этим можно сделать.

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Посмотрите — светлые стены и зеркала в этой узкой прихожей создают иллюзию простора. А узкий шкафчик-галошница прячет всю обувь, кроме самой актуальной — для неё нашлось место у двери.

Пространство вокруг входной двери почти всегда остаётся незадействованным. В этих проектах не пропало ни сантиметра — даже под потолком хранятся книги, обувь и сумки.

Если в прихожей находится лестница на второй этаж, вы наверняка считаете это дополнительным неудобством. А ведь пространство под ней вполне можно использовать для создания маленького гардероба и хранения вещей.

Ступени даже помогут организовать хранение верхней одежды «по росту». У взрослых и малышей будeт своё собственное место.

Полки могут занимать место непосредственно на ступеньках. Конечно, для этого лестница должна быть достаточно широкой.

Угловой шкаф или угловые полки — то, что нужно владельцам маленьких прихожих. Используется всё полезное пространство, при этом собирающийся человек не мешает входу и выходу других.

Вообще в прихожей, где мало места, открытые полки выигрывают по сравнению со шкафом. Да, в закрытом шкафу вещи спрятаны и не раздражают, но дополнительное пространство требуется для того, чтобы открывать и закрывать двери.

А вот что стоит спрятать, так это стиральную машину. Закройте её занавеской, поместите в нишу или хотя бы сшейте удобный чехол.

Не бросайте велосипед посреди коридора — установите крепления для него на свободной стене. Вам понадобятся только надёжные крючки и немного усилий.

Пусть одежда и обувь в прихожей хранится в соответствии с логичной системой, хотя бы той, что используется при входе в детский сад: мальчики — налево, девочки — направо. Так вы будете находить всё нужное быстрее.

Приучитесь ставить грязную обувь в специально предназначенное для неё место, а не оставлять пыльные следы в коридоре. Например, это может быть поднос, наполненный галькой, — так пол будет гораздо чище.

Важно предусмотреть в прихожей место, где дети (да и взрослые) смогут присесть, чтобы обуться. Под этой лавкой появится дополнительное место для хранения.

Пусть крючков будет побольше и пусть они будут расположены на разных уровнях. Внизу — для сумок, на уровне глаз — для верхней одежды, повыше — для шляп. Отдельные крючки могут хранить вечно теряющиеся ключи.

Хранение на разных уровнях — настоящее спасение в маленькой прихожей. Посмотрите, здесь нашлось место для верхней одежды, обуви, шапок и шляп, журналов, мелочей. Есть даже доска для записок и маленькое зеркало. И всё лишь на одной стене.

Зеркало должно быть обязательно. Хотя бы небольшое, на уровне лица, чтобы вы смогли бросить на себя взгляд перед выходом. А в идеале — длинное и узкое, чтобы вы смогли посмотреть на себя во весь рост.

Если входная дверь открывается сразу в жилое помещение — в ваших интересах всё же отделить зону входа ширмой, шкафом или полками. Иначе одежда и обувь постепенно займут всю комнату.

Кого важнее всего чётко и оперативно организовать для выхода из дома? Правильно, ваших детей-школьников. Удобно, если в прихожей будет место для их собранных с вечера рюкзаков, расписания занятий на неделю и часов, чтобы следить за временем.

Полки необычной формы в прихожей выглядят ярко и интересно. Например такие «соты» — внутри можно хранить как мелочи, так и довольно крупные вещи, книги или украшения и наручные часы, о которых вы вспоминаете как раз перед выходом.

Просто, дёшево, сердито и модно — деревянные ящики в качестве полок в прихожей. Из них можно создать любую удобную вам композицию.

Если в прихожей готовятся к выходу несколько человек, стоит разделить их зоны сборов. Пусть у каждого будет своё место для одежды и обуви и каждый отвечает за порядок в нём.

Корзинки — универсальное хранилище, красивое и вместительное. Расставьте их там, где образуется беспорядок. Плетёные, тканевые, проволочные — подойдут даже металлические вёдра.

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