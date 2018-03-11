Под надзором специалиста: бесценные советы по обустройству комнаты без окон

Главный минус комнаты без окна — это нехватка солнечного света. Кроме того, у вас может возникнуть психологический дискомфорт из-за абсолютно замкнутого пространства. Если в вашем распоряжении есть такое помещение, то вам никак не обойтись без применения некоторых хитростей.

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Добавьте свет

Люстра в центре комнаты ещё сильнее подчеркнёт отсутствие источника естественного света. Поэтому в пространстве без окон лучше установить плоский потолочный светильник. Кроме того, не стоит забывать о других вариантах освещения — используйте различные светильники, бра, торшеры. Источники света можно установить под потолком, на стенах, а также у рабочих поверхностей.

Юлия Дударева, дизайнер-декоратор:

— В комнате без окон лучше всего использовать натуральные материалы, а также глянцевые поверхности для отражения света. Можно применить зеркала и источники света, расположенные на разных уровнях (желательно, чтобы при их включении не было тёмных углов). Настенное и напольное освещение наполнит такое помещение гармонией. Отсутствие естественного освещения поможет исправить фальшокно (как дополнительный источник света, а также декоративный элемент, который зрительно наполняет комнату воздухом).

Установите отражающие поверхности

Зеркальные поверхности отражают свет и визуально расширяют пространство. Установите в комнате без окон зеркало или даже шкаф-купе с зеркалом во весь рост.

Сделать пространство больше помогут прозрачные или матовые перегородки, которые разделяют комнаты. Чтобы сохранить приватность помещений, можно использовать такой приём лишь для какой-либо части стены.

Если вы хотите внести изменения в отделку ванной комнаты, то лучше всего выбрать плитку с глянцевым или полуглянцевым покрытием.

Михаил Даутов, архитектор:

— На мой взгляд, не стоит жить в пространстве, куда не попадает естественный свет. Я считаю, что отсутствие окон в комнате возможно лишь в том случае, если это прихожая, кладовка или гардеробная — то есть те помещения, где нет необходимости в хорошем освещении. А для того чтобы сделать пространство светлее, всегда можно использовать большое зеркало.

Внимательно выбирайте мебель

Для пространства без окна не подойдёт массивная мебель тёмных оттенков. При декорировании такой комнаты лучше не использовать тяжёлые предметы. Остановите свой выбор на светлых оттенках в интерьере и придерживайтесь стиля минимализм. Стены и потолок лучше окрашивать в один цвет.

Отличным решением будет повесить на стену большую картину, в палитре которой преобладает белый цвет — за счёт одного объёмного визуального объекта пространство расширится.

Юлия Дударева, дизайнер-декоратор:

— В помещениях без окон лучше всего использовать натуральные, пастельные оттенки. Не применяйте неон и глубокие тёмные цвета (исключение — нежилые помещения). Потолок лучше выделить цветом на 2-3 тона светлее — это визуально поднимет высоту. Сделайте выбор в пользу мебели и аксессуаров простых форм, без лишних декоративных элементов. Сама форма должна служить основным акцентом.

Создайте имитацию окна

Ещё один из приёмов, который применяется в пространстве без окна — использование штор для декорирования обычной стены. В таком случае создаётся иллюзия того, что окно в комнате существует и просто занавешено.

Кроме того, можно создать окно, которое будет «выходить» в смежную комнату — идеально, если в неё попадает солнечный свет.

Или же вы можете сделать фальшокно: прикрепите на стену деревянную раму, а также «вид из окна» — фотографию, зеркало или постер.

Сделайте библиотеку

Сложно поверить, но иногда отсутствие окон — даже плюс для комнаты. Например, такое пространство отлично подходит для создания библиотеки. Здесь вы можете установить этажерки, стеллажи, полки — любые предметы мебели для того, чтобы хранить книги.

Повесьте фотографии и прочие милые сердцу вещицы — получится особенная комната, в которой вы можете хранить «моменты» своего прошлого.

ykdom.ru; polinov.ru; homester.com.ua; angstrem-mebel.ru Читайте также:

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