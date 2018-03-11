6 важных вещей, которые следует знать, выбирая краску

Решив перекрасить стены в комнате, многие сталкиваются с проблемой выбора красок и материалов. Сегодня мы раскроем вам все профессиональные тайны, которые помогут избежать ошибок и остаться довольным и выбранным цветом, и самими красками.

1. Как тестировать краску

Вы уже выбрали нужный цвет или, наоборот, никак не можете определиться? В любом случае, если есть такая возможность, краску лучше сперва протестировать. Обычно тестировать предлагают на небольшом участке стены, но и тут есть свои нюансы.

Редакция обратилась к самым опытным специалистам по краскам в России, и вот что мы узнали…

— Краска чаще всего покупается в последний момент, и уже при первой выкраске возникают главные ошибки. Цвет нужно смотреть на объекте. Не в магазине, не на улице, а на объекте.

Однако если вы собираетесь «примерять» оттенок после финишной шпаклёвки под окраску, то вы зря пытаетесь это сделать. В этой ситуации вам даже пробник не поможет. Восприятие цвета будет искажено. Финишная шпаклёвка — это кипенно-белый цвет. И какой бы цвет вы на этом фоне не пробовали, он будет вами восприниматься искажённо. К примеру, если вы на кипенно-белом цвете попробуете молочно-белый, последний будет казаться вам тусклым и грязным, хотя на самом деле он просто великолепен.

И тут возникает вопрос: зачем нам смотреть цвет в интерьере, если это искажает наше восприятие?

За несколько лет работы с красками в тесном сотрудничестве с английскими специалистами мы выработали чёткую схему: на объект надо ехать с выкрасами до финишной обработки стен. К примеру когда стены не подготовлены к окраске и виден бетон.

Но и здесь есть свои особенности. Так как бетон сам по себе тёмный, вам, может, даже чисто с психологической точки зрения захочется видеть на бетоне краску более тёмную, чем сам бетон. Поэтому мы считаем, что идеальный вариант — взять метровый кусок гипсокартона, выкрасить его в нужный оттенок и переходить с ним из комнаты в комнату. Так вы поймёте, как цвет работает при разном освещении и в разном окружении.

manders.ru 2. Цветовая гамма

Не стесняйтесь экспериментировать. Вы не обязаны красить стены в «стандартные» цвета. Если вам хочется жить в квартире с серыми, бледно-розовыми или молочного цвета стенами — всё в ваших руках! Не бойтесь тёмных оттенков, они добавят комнате глубины. Помещению без естественного света идеально подойдут светлые оттенки.

3. Выбор за вами

Вы можете оставить стены матовыми или, наоборот, придать им блеска. Помните о том, что блестящие поверхности долговечны, их легче чистить. Но в отличие от матовых они подчёркивают все недостатки стен. А матовые покрытия гораздо больше подвержены повреждениям.

Алексей Елисеев, магазины английских красок Manders:

— В моей практике был любопытный случай. Одна женщина десять лет назад взяла для своей квартиры четыре цвета. Они все были приближены к кремовому. А мы все формулы цветов, которые выбирают клиенты, сохраняем, то есть кладём в конвертик листы с выкрасами и помещаем в архив. А он у нас очень большой — там свыше 100 000 выкрасов наших клиентов.

Через некоторое время клиентка вернулась с просьбой показать ей конверт с выкрасами для её квартиры. Он был ей предоставлен, а на следующий день она вернулась с заверениями, что ни один из цветов в конверте не совпал. Вечером после работы я приехал к ней и увидел, что там, где она хотела обновлять цвет, тон существенно темнее. А краска сама по себе не темнеет. Так не бывает. И тут я догадался, что нужно сделать. На стене висела картина, и я решил её снять. Под картиной был тот самый первоначальный цвет, совпавший с выкрасами в конверте. В этот момент клиентка разрешила загадку, сказав: «мой сын постоянно курит здесь со своими компаниями — всё засмолил». Так что имейте в виду, табачный дым оседает на стенах и меняет цвет, делая его и темнее, и мрачнее.

manders.ru 4. Не бойтесь перемен

Яркий цвет казался идеальным решением для вашей квартиры, но после окраски оказалось, что это вовсе не так? Не беда. В отличие от других вариантов покрытия стен краска — не самый дорогой. Не бойтесь начать всё заново и перекрасить стены. Если вы не хотите совсем отказываться от первоначального цвета — окрасьте им только одну стену или сделайте небольшой яркий акцент.

Алексей Елисеев, магазины английских красок Manders:

— Окраска стен — это на самом деле очень удобный вид декора. Ведь вы можете менять цвет стен если не каждый сезон, то каждый год точно. И ваш интерьер будет смотреться совсем по-другому. При этом вовсе не обязательно перекрашивать все стены. Можно выделить другим цветом по одной стене в каждой комнате и, к примеру, поменять цвет холла. manders.ru 5. Всё просчитайте

Может оказаться так, что в процессе работы краски не хватает или, наоборот, остаются лишние банки. Чтобы этого не произошло, перед походом в магазин вы должны точно знать, каков метраж комнаты и высота потолков и сколько слоёв краски вы планируете нанести. Если стены прогрунтованы — одного слоя может быть достаточно, если нет — скорее всего, необходимо будет прокрасить стены дважды.

Однако если магазин, в котором вы выбираете краски, действительно хороший, то специалисты сами сделают расчёт краски.

Наше мнение:

— Любопытный факт: английские краски более «укрывистые», чем обычные. В среднем их расход на 30% меньше, чем обычных красок.

6. Грунтовать или нет Грунтовка — это база для краски, она укрепляет и выравнивает поверхность. Во-первых, прогрунтовав стены, вы значительно уменьшите расход краски. Во-вторых, это защитит стены от плесени и грибка.

Наше мнение:

— Редакция рекомендует выбирать грунтовку той же марки, что и краску. Это как рекомендация косметологов — брать дневной и ночной крем одной марки, чтобы активные вещества не входили друг с другом в конфликт, а наоборот, поддерживали друг друга и усиливали свои полезные свойства.

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