Штаб-квартира оригинальных идей: как избавить офис от стереотипов

Винтажный камин, шагающие столы и дух Дэвида Линча , заглядывающего в окно, — вот он, улыбчивый фасад креативного консалтинга. Офис независимой компании Proekt Agency, один из самых смелых общественных интерьеров Москвы, появился в самом сердце её исторической части — Гранатном переулке. Эти ребята говорят, что делают «больше, чем должны, потому что результат — это следствие усилия за пределами зоны комфорта». Какие условия нужны людям, которые занимаются продвижением крупной коммерческой недвижимости?

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В ответ архитектор Екатерина Клецкая предложила смелый микс из винтажа, современной эстетики и наивных элементов. Смесь получилась убедительной и гармонично вписалась в первый этаж старого здания в центре Москвы.

Екатерина Клецкая, архитектор

Основатель и креативный директор компании Iceoff, специализирующейся на строительстве и дизайне общественных интерьеров. Окончила МАрхИ, преподаёт в Высшей британской школе дизайна.

iceoff.co Екатерина Клецкая, архитектор

— У этих людей креативный бизнес. Им важно и полезно переключаться. Идея смешения разных стилей, эпох и жанров подходила для этого лучше всего. Винтаж начался «от печки» — с настоящего французского камина XIX века, который Роман привёз из Парижа. Мне идея очень понравилась. Позже добавились и другие старинные элементы. Когда рабочие сняли со стен прежний крашеный гипсокартон, открылась необычная кирпичная кладка — очень странная, неровная, смешанная с камнями. Нам захотелось её оставить, и мы долго экспериментировали. В результате что-то окрасили, что-то покрыли лаком, а часть стен оклеили английскими обоями с классическим рисунком, которые завели на потолок. Получилась очень интересная декоративная капсула.

iceoff.co Всего в офисе пять помещений: переговорная, open-space, кухня, гардероб и санузел. Классическая с виду английская входная дверь не стоит, а летает над полом. Такой эффект достигается с помощью минималистичной лестницы, спроектированной специально.

Гостей встречает уголок-фотостудия с оборудованием, выставленным словно напоказ. Решение не прятать софиты по шкафам эффектно как эстетически, так и практически: здесь не только генерируют идеи, здесь умеют их быстро воплощать. Зеркала скрывают тяжеловесные несущие колонны и создают немного театральную атмосферу. Свободная рабочая зона позволяет легко передвигаться вокруг большого овального стола с розетками в столешнице, индивидуальным светом и личной шумозащитой. Стулья с «капюшонами» дали возможность избежать дополнительных акустических решений и сохранить старинный сводчатый потолок.

Часть мебели разрабатывалась специально для этого помещения по эскизам Екатерины в Iceoff. Эта мебель и вносит в интерьер тот самый «наивный» дух. Розовые стеллажи с дырчатой нижней секцией и столы с ножками, похожими на лапы динозавра из детской анимации, добавляют офисному пространству очень уместные нотки иронии и экстравагантности. Создавать их было рискованно — на изготовление прототипов и тестирование времени не хватало. Но всё получилось и «работает» уже несколько месяцев.

Отдельное внимание — освещению. На цокольных этажах его всегда не хватает.

Екатерина Клецкая, архитектор

— Меня очень беспокоило, что света окажется недостаточно. И мы придумали сделать подсветку диодными лентами в самих окнах. Получилось очень здорово: свет падает в помещение под тем же углом, что и солнечный. Вы можете усилить естественное освещение с помощью белого, лунного света, а можете включить цветной — и создать клубную атмосферу. В офисе, где постоянно происходит что-то необычное, это оказалось очень кстати.

iceoff.co На подоконниках, скошенных под углом 45 градусов, — белоснежные подушки. На них удобно облокачиваться, если нужно немного отвлечься и посмотреть в окно. Мыть их тоже удобно — сделаны они из кожзама. Возможность переключаться, постоянно менять темпоритм и настроение во время работы — одна из основных идей этого удивительного интерьера. На неё «работает» даже бескомпромиссно яркий санузел в стиле световых иллюзий Джеймса Таррела.

Екатерина Клецкая, архитектор

— Это что-то вроде цветотерапии. Такое помещение выводит человека за пределы его привычного визуального опыта. Когда выходишь оттуда, первые несколько секунд воспринимаешь иначе окружающее пространство. Наверное, если бы в компании занимались грузоперевозками или правом, я бы не предложила такое решение. Но в данном случае оно оказалось и логичным, и полезным.

iceoff.co Убедительно смешать такие трудно сочетаемые цвета, фактуры и эффекты — задача не из лёгких, но и не из скучных. Через несколько месяцев работы в этом интерьере сотрудники признаются, что так и не придумали, к чему можно было бы придраться. Может быть, добавить стульев в переговорную. И сделать на кухне подобие кафе с маленькими столиками. Впрочем, и этим тоже займётся Iceoff.

— Сначала было очень крутое ощущение. Удивление. Шок. Гордость за свой офис. Потом эффект новизны прошёл. Но радость осталась. Кайф, который испытываешь, когда стоишь рядом с камином, опираешься на подушку у подоконника, смотришь на лица гостей, приходящих впервые… Получилось очень закрытое и уютное пространство, в то же время располагающее к творчеству.

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