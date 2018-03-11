9 кухонь, интерьеры которых хочется разглядывать

Как здорово, когда есть возможность заглянуть в разные уголки мира и увидеть, как лучшие местные дизайнеры представляют себе кухню. Почти всегда можно уловить национальные особенности, заметить отличия и идеи, которые не пришли бы в голову ни нам, ни жителям других стран. Но все эти кухни объединяет одно — они прекрасны.

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1. Кухня в пещере

Не зря архитекторы Irene Goldberg и Pitsou Kedem назвали свой проект в Тель-Авиве «Современная пещера». Кухня здесь находится под каменным куполом и со всех сторон окружена арками, которые наводят на мысль о времени, когда люди разводили костёр посреди пещеры, грелись у него и впервые пытались пожарить мясо.

К счастью, здесь подобных экспериментов проводить не придётся — сама кухня выглядит максимально современной. Лишь решётчатая перегородка ещё напоминает о тех временах, когда кладовки запирались, а ключ хранился лишь у хозяина дома.

2. Кухня, полная света

Эта строгая и светлая кухня в Бельгии, созданная под руководством архитектора Arjaan De Feyter, могла быть просто добротным европейским кухонным образцом, если бы не окно. Оно в корне меняет и саму кухню, и наше отношение к ней: теперь это больше не минималистичное ультрасовременное помещение для делового человека.

Теперь это самое уютное место в мире, где каждый день должны собираться толпы гостей! Кухня выстроена так, что гости и повар могут общаться, готовить, накрывать на стол, но окно всегда останется в поле зрения, а рабочая поверхность будет подсвечиваться лучшим из возможных источников.

3. Кухня в нише из паркета

Наши талантливые санкт-петербургские соотечественники из архитектурной студии INT2architecture оформили эту просторную квартиру в настоящем питерском стиле: поэтично, с душой, ноткой грусти и рефлексии. Кухня получилась самым тёмным местом в доме, но потому и самым привлекающим внимание.

Здесь всё продумано, чтобы можно было устроить и тихий семейный вечер, и шумную вечеринку. У гостей всегда будет ориентир: кухня — это где тёмный паркет на стене! Ну а чтобы сгладить эту сдержанную палитру, авторы проекта взяли и добавили в центр помещения огромный камин. Санкт-Петербург одобряет, и мы тоже.

4. Эклектичная кухня

Французы умеют жить легко, делать то, что им хочется, и не переживать о том, что подумают другие. Но в интерьере приходится считаться с условностями. Если уж приобрели квартиру в исторически значимом месте, то будьте добры оставить на месте лепнину, не ломать старые дверные проёмы и стены. Вот почему коктейль из классических элементов и современных трендов так часто встречается во французских квартирах.

И здесь та же история: дизайнер интерьеров Mickaël Martins Afonso в рамках заданных условий создал чудесную эклектичную кухню. Обыграл её историческое происхождения яркими классическими элементами, а мебель и саму кухню выбрал нарочито минималистичные — пусть от контрастов кружится голова!

5. Кухня, которая играет в прятки

Миланская архитектурная студия Studio Tenca & Associati оформила кухню-невидимку, которая при необходимости будет прятаться в доме. И представьте себе, оказалось, что проще всего спрятать чёрную кухню! За раздвижными перегородками, которые в собранном виде превращаются в таинственную однотонную стену. И словно в сказке, каждому захочется узнать, есть ли что-нибудь за ней.

Здорово, если вас пустят внутрь, потому что эта кухня вдребезги разбивает опасения тех, кто говорит, что чёрный цвет нельзя использовать в одиночестве. Чёрная кухня, чёрный фартук, никакой «весёленькой» фурнитуры, не считая латунного смесителя. Ну ладно, немного солнца сюда принёс с собой паркет, но именно он помогает раскрыться чёрному цвету во всей красе.

6. Кухня с запахом моря

Само словосочетание «испанский интерьер» вызывает желание скорее посмотреть, что же там такое. Ведь эти интерьеры никогда не бывают скучными, очень редко однотонными и уж совсем никогда — проходными. Нет, эти интерьеры забыть нельзя, как и кухню, созданную архитектором Miriam Barrio. Сочетание тёплых и холодных оттенков, такое морское и летнее, сразу же напомнит половине россиян об отпуске, а вот для большинства испанцев это обыденность. Везёт же!

Правда, эта кухня предлагает не отдыхать, а всерьёз готовить, ведь оборудована она всем, чего только можно пожелать, и рабочая поверхность внушительная. Хозяйка без проблем приготовит здесь ужин на всю семью, а в процессе сможет наблюдать за тем, что происходит в гостиной. И нам, глядя на небесно-голубое оформление столовой зоны, очень хочется тоже заглянуть в гостиную и другие комнаты — там точно ничуть не меньше цвета.

7. Кухня-хамелеон

Талант объединять кухню и гостиную дан далеко не каждому. И речь сейчас не о том, чтобы просто снести стену между двумя комнатами. Взгляните, как виртуозно дизайнер из Израиля Tal Goldsmith Fish вписала кухонную часть в общее жилое пространство, зарифмовав между собой всё, что только можно. Вы даже не сразу догадаетесь, где здесь готовят, разве что по запаху.

Одни и те же материалы, палитра и орнаменты, которые используются с оформлении кухни, столовой и гостиной, делают своё дело. Кухонные шкафы сливаются со стенами, два широких чёрных острова повторяют за двумя чёрными диванами, ломаная линия тянется по периметру всего помещения, намекая, что все его части — одно целое. Вам и в голову не придёт, что вы только что оказались на кухне!

8. Кухня из 50-х годов

Авторы этого проекта из архитектурного бюро в Италии Ghostarchitects решили обратиться с стилю ретро и в этом духе выполнили интерьер всей квартиры. Им удалось блестяще передать дух эпохи, когда роскошь была недоступна, а хотелось чего-то нового, яркого и весёлого. Эта попытка «поиграть» в бюджетный интерьер удалась на сто процентов, но в реальности вряд ли обошлась очень дёшево.

Открытые полки, заваленные книгами, асимметрия, гимнастическая стенка прямо на кухне помогают воссоздать уютную обстановку времени, когда большие семьи проводили очень много времени вместе. Всей семьёй готовили, накрывали на стол, впопыхах искали нужную баночку со специями, а потом дружно накрывали на стол и садились обедать при свете нового пластикового светильника. Всё это так легко представить на такой кухне, которая родом из XXI века.

9. Кухня с необыкновенным окном

Чтобы оценить по достоинству эту кухню от израильского архитектора Tomer Ben Dor, важно сперва обратить внимание на дом, в котором она находится. Это удивительное сочетание множества современных архитектурных трендов, сложных решений и фантастических идей. Одно только кухонное окно чего стоит! Снаружи и внутри оно стало одним из главных акцентов дома, хотя стоит признать — он сплошь состоит из одних акцентов.

Этой кухне повезло оказаться именно в таком доме, под таким окном. Как раз тот случай, когда в процессе готовки хочется не с гостями разговаривать, а пейзаж изучать. Но предусмотрены самые разные варианты развития событий, и это главное, чего мы ждём от современной кухни. Возможности решать, где и как мы будем готовить сегодня.

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