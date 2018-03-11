Дизайнеры из России и стран СНГ представили новые коллекции на Fashion Week Russia в Москве

В рамках Недели моды Mercedes‐Benz Fashion Week Russia не только российские, но и зарубежные дизайнеры представили новые коллекции осень‐зима 2018‐2019 года, сообщил корреспондент телеканала «360».

На подиуме на черном полиэтилене застыли модели

боди-арт, сверкающие золотом. Такая инсталляция от российского бренда «Sensus couture» встречает гостей показа. Идея — показать, что каждый может стать богом — взойти на Олимп и точно также с него упасть. Одежда не то, что говорит, а буквально кричит: нет предела смелости и фантазии. «Не сотвори себе кумира — твори кумира из себя» — это девиз коллекции.

Бархатные свитшоты на провокационных подтяжках в сочетании с длинными ботфортами, лакированная кожа, леопардовые пальто и много — очень много блесток. Вся коллекция — это смелые комбинации самых разных фактур и повседневного стиля с вечерним. Конечно, во многих нарядах на улицу просто так не выйдешь. Так подумают многие. Но дизайнер бренда Никита Богинский уверен — надо быть смелее. И если индивидуальность требует блестеть и блистать — просто грех глушить такие порывы скучными луками.

Честно говоря, хочется, чтобы ходил каждый, эта коллекция более демократичная. Мы использовали бархат, неопрен, мех яка — Никита Богинский, дизайнер бренда «Sensus couture».

А вот дизайнеры из Казахстана, напротив — придерживаются скромности и элегантных форм. Вот, например, коллекция вечерних платьев от казахстанского модельера. Геометричные вставки четких форм из кожи предлагают сочетать с платьями из воздушных полупрозрачных тканей. Так в этом сезоне, на фоне хрупкости, в женщине хотят подчеркнуть уверенность.

Видно, что дизайнеры из Казахстана ценят удобство. Другой национальный бренд представил на подиуме образы, преимущественно из мягкого трикотажа и кашемира. Элегантная длина миди, прямой крой и скромные головные уборы. Свою линию одежды представил также грузинский дизайнер Гога Никабадзе и российский создатель мужских нарядов Артем Шумов . В общем, этот сезон осень — зима в одежде обещает быть смелым в фактурах и одновременно утонченным в формах.