Как дизайнеры оформили трешку в доме серии П-44Т

В доме серии П-44Т проблематично сделать перепланировку из-за несущих стен. Но дизайнерам все равно удалось создать удобный интерьер для молодой семьи: гостиную увеличили за счет коридора, на лоджии обустроили кабинет и спроектировали много систем хранения.

Интерьер этой трехкомнатной квартиры дизайнеры Оксана Муратова и Маргарита Репина создали для молодой семейной пары, у которой в скором будущем родится ребенок.

Дома серии П-44Т отличаются тем, что в них почти все внутренние стены несущие. Эта квартира — не исключение: демонтировать получилось только перегородку, отделяющую гостиную от коридора. Также в комнате убрали окно и балконную дверь.

Гостиная в итоге стала проходной. Справа от дивана располагаются две двери, одна из которых ведет в детскую комнату, а другая — в спальню. Здесь как нельзя лучше подошли двери скрытого монтажа: они растворяются в пространстве и не привлекают к себе внимание. Но, что особенно важно, у таких дверей нет наличников, и их можно буквально «втиснуть» в небольшое пространство.

«Отправной точкой в создании интерьера кухни стала плитка на фартуке от испанского бренда Mainzu — ее выбрала заказчица еще до начала работы над проектом», — рассказывает Оксана Муратова. В кухне плитка сочетается с серой влагостойкой краской и напольной плиткой в форме гексагонов.

Также заказчики хотели видеть в интерьере деревянные панели, и дизайнеры предложили оформить ими стену за телевизором. Выбрали панели в форме ромба, а само панно немного «утопили» в специально подготовленную нишу.

Стены и пол в ванной комнате облицованы керамогранитом: для центральной стены (при входе) и пола выбрали плитку пэчворк. Остальные стены отделаны фоновой плиткой под бетон.

Прихожая совсем небольшая, поэтому шкаф для одежды решили разместить в гостиной. А в самой прихожей сделали обувницу: она подвесная и одновременно выполняет функцию комода — на нее можно положить ключи, духи и другие мелочи. А еще зарядить телефоны перед выходом: рядом предусмотрены розетки.

В коридоре расположены два венткороба на некотором расстоянии друг от друга. Чтобы не терять полезную площадь, здесь сделали встроенный однодверный шкаф: внутри можно хранить бытовую химию, а также пылесос.

Кабинет на лоджии — основное место для размещения растений. Часть из них будет стоять на поверхности стеллажа и стола, а некоторые — на полочках, закрепленных на специальной панели. Вся поверхность панели перфорированная, поэтому расположение и количество полок всегда можно поменять.

В кухне поставили раскладной обеденный стол — заказчики любят готовить и принимать гостей. К окну примыкает деревянная лавка с мягким сиденьем и спинкой: она имеет продолжение в виде низкого модуля с открытыми полками. Этот модуль служит дополнительной опорой для лавки и подходит для размещения на нем комнатных растений.

Угловой диван дополнили креслом на деревянных ножках в тканевой обивке зеленого цвета и столиком гексагональной формы от российского бренда Archpole. Над диваном — необычный светильник на специальном кронштейне. Высоту светильника и угол падения света можно регулировать.

«Детская комната создавалась для будущего малыша. Для мамы мы предусмотрели диван с раскладным механизмом, а до появления малыша на нем смогут разместиться гости. У окна организовали своего рода лаунж-зону: небольшая банкетка состоит из отдельных модулей, которые можно вытаскивать. Когда ребенок вырастет, эти модули можно будет убрать, а на их место поставить письменный стол», — говорит Оксана Муратова.

Прихожая Отделка: Beckers Напольное покрытие: Ragno Свет: Latitude

Кухня Отделка: Beckers, Mainzu Напольное покрытие: Ragno Свет: Loft Concept

Су-1 Отделка: Beckers, Valmori Напольное покрытие: Ragno

Су-2 Отделка: Serenissima Cir, Lea Ceramiche Напольное покрытие: Serenissima Cir Свет: Loft Concept

Гостиная + лоджия Отделка: Beckers, Finex Напольное покрытие: Finex, Equipe Мебель: Archpole, Cosmorelax Свет: Loft Concept

Спальня + лоджия Отделка: Beckers Напольное покрытие: Finex, Codicer 95 Мебель: Archpole, Cosmorelax, The Idea Свет: Gramercy Home, Loft Concept