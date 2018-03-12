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Не пропустите: первый весенний SALE
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Не пропустите: первый весенний SALE 

Inmyroom 12 марта 2018
Фото: Inmyroom
Весной наступает время преображений: кто-то начинает с себя, а кто-то — со своего дома. И мы не исключение! Зная, как хочется украсить все и сразу, мы решили вам в этом помочь. Наши весенние акции охватывают предметы интерьера всех разделов — от декора до мягкой мебели. Дерзайте: красота и уют вашего дома только в ваших руках.
С помощью светильников можно легко зонировать пространство или сделать его визуально больше и уютнее. Не бойтесь выбирать разноплановые модели, к тому же до 11 марта они будут с хорошей скидкой.
Не стоит захламлять дом вещами, которые будут в тренде пару сезонов. Лучше инвестировать в качественную мебель — диваны, кресла и мебель из массива на любой вкус и с хорошей скидкой.
Теперь найти кровать мечты стало еще проще. Laska Family — российский производитель мягкой мебели, которая создается совместно с дизайнерами интерьера и по индивидуальному заказу. Выбирайте любые цвета и материалы — и до 31 марта сможете получить не только идеальную кровать, но и ортопедический матрас всего за 1 рубль.
Хотите сделать свой интерьер оригинальным? Тогда смело покупайте пурпурное кресло с Мэрилин Монро или красочный постер с Элвисом Пресли. К тому же с 1 по 31 марта на все предметы действует приятная скидка — 20%.
С 5 по 31 марта часы, зеркала и панно можно приобрести со скидкой 25%. Остается только решить, какие модели вам нравятся больше — золотые или серебряные.
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