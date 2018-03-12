Не пропустите: первый весенний SALE

Весной наступает время преображений: кто-то начинает с себя, а кто-то — со своего дома. И мы не исключение! Зная, как хочется украсить все и сразу, мы решили вам в этом помочь. Наши весенние акции охватывают предметы интерьера всех разделов — от декора до мягкой мебели. Дерзайте: красота и уют вашего дома только в ваших руках.

С помощью светильников можно легко зонировать пространство или сделать его визуально больше и уютнее. Не бойтесь выбирать разноплановые модели, к тому же до 11 марта они будут с хорошей скидкой.

Не стоит захламлять дом вещами, которые будут в тренде пару сезонов. Лучше инвестировать в качественную мебель — диваны, кресла и мебель из массива на любой вкус и с хорошей скидкой.

Теперь найти кровать мечты стало еще проще. Laska Family — российский производитель мягкой мебели, которая создается совместно с дизайнерами интерьера и по индивидуальному заказу. Выбирайте любые цвета и материалы — и до 31 марта сможете получить не только идеальную кровать, но и ортопедический матрас всего за 1 рубль.

Хотите сделать свой интерьер оригинальным? Тогда смело покупайте пурпурное кресло с Мэрилин Монро или красочный постер с Элвисом Пресли . К тому же с 1 по 31 марта на все предметы действует приятная скидка — 20%.

С 5 по 31 марта часы, зеркала и панно можно приобрести со скидкой 25%. Остается только решить, какие модели вам нравятся больше — золотые или серебряные.