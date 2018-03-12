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Как недорого обновить интерьер старой квартиры
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Как недорого обновить интерьер старой квартиры 

Inmyroom 12 марта 2018
Фото: Inmyroom
Если в вашей квартире давно не было ремонта или это съемное жилье, вы не понаслышке знаете, как расстраивают невзрачные обои, устаревшая мебель и минимум декора. Но даже дизайн в постсоветском стиле можно преобразить без масштабного ремонта, если знать, на что обратить внимание. Делимся идеями.
В старые стены не всегда можно закрутить саморезы — получается, что о картинной галерее в гостиной или спальне можно забыть? На помощь придет декоративная клейкая лента (washi tape), однотонная или с узорами. С ее помощью можно не просто наклеить фотографии на обои или краску, но и сделать красивые рамки вокруг.
Не обязательно перекрашивать все стены: сделайте акцент на части стены в прихожей, широком дверном проеме, обеденной зоне. Для этого вам понадобятся небольшая банка краски и несколько часов свободного времени. Зато какой будет результат!
Как превратить «бабушкину» квартиру в модное жилье в стиле бохо? Украсить комнаты цветами: но не фиалками и геранями, а экзотичными пальмами и лианами. Композиции из суккулентов и кактусов тоже подойдут. И не забудьте про стильные металлические и плетеные кашпо.
И выставите на них свою коллекцию книг, художественных альбомов, музыкальных пластинок, привезенных из путешествий сувениров и фотографий. В интерьере появится индивидуальность, и заодно исчезнет унылая пустая стена.
Не умеете или просто не хотите целиком перекрашивать мебель? И не надо — действуйте локально. Например, покрасьте яркой краской ножки шкафа, комода или кровати. Вроде бы мелочь, но работает.
Гирлянды на стенах и окнах — это не только детская забава, но и отличное решение для временного декора дома. Их можно сделать самостоятельно или купить, повесить под потолком, в изголовье кровати или за диваном. Праздничное настроение каждый день гарантировано.
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