Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи

Как ни крути, а минималистские одноцветные интерьеры хороши только для взрослых людей с насыщенной деловой жизнью. Семьям же с маленькими детьми нужны цвет и разнообразие. Архитектор-дизайнер Елена Булагина создала именно такое пространство, прибавив к нему ещё один чрезвычайно важный элемент — функциональность.

Елена Булагина, архитектор-дизайнер

Окончила с отличием Самарский государственный архитектурно-строительный университет, архитектурный факультет. Имеет за плечами множество реализованных проектов жилых и общественных помещений в Москве, Самаре, Калининграде, Владивостоке и других городах России, а также ближнего зарубежья (Киев). Многие работы Елены опубликованы в глянцевых архитектурных журналах: «Лучшие интерьеры», «Красивые квартиры», «Идеи вашего дома», «Перепланировка». Сейчас Елена работает ведущим архитектором-дизайнером в архитектурном бюро «Капитель», Москва.

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Молодая семейная пара с маленьким сыном приобрела двухкомнатную квартиру типовой планировки. При выполнении планировочного решения квартиры архитектор-дизайнер Елена Булагина исходила из следующих тезисов:

молодым родителям требовалась спальня с дополнительными функциями — спортивный мини-комплекс и компактное рабочее место;

малышу тоже необходима отдельная комната;

в квартире нужно было спроектировать гостиную;

требовалось увеличение пространства ванной, размещение там полногабаритной стиральной машинки размером 60 х 60 см и закрытых полок для моющих средств;

проектирование отдельной просторной гардеробной;

организация зимнего сада и кальянной.

Перепланировка

Типовая планировка претерпела ряд изменений.

Во-первых, большую комнату разделили перегородкой на две неравные части. Помещение с окном решили использовать как детскую. Помещение без естественного освещения отвели под гостиную.

Во-вторых, Елена Булагина решила объединить ванную с санузлом и коридором, ведущим на кухню. Благодаря этому решению удалось значительно увеличить площадь ванной, что в свою очередь позволило разместить там стиральную машинку, а пространство над машинкой использовать для хозяйственных нужд. Лоджию решили превратить в комнату отдыха, предварительно утеплив и разместив там зимний сад и кальянную.

На балконе, примыкающем к спальне родителей, решили обустроить гардеробную, для этого сделали необходимое утепление стен и потолка, а на полу установили электрические маты для обогрева.

Задача

Перед архитектором стояла задача: превратить помещение со всеми нюансами типового жилья в современную, комфортабельную, многофункциональную квартиру, соответствующую требованиям к комфорту, с ярким, жизнерадостным, эмоциональным дизайном интерьера.

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Люстра в детской комнате — Artemide, светильники — Leucos. Кровать в спальне специально подсвечена снизу, это создаёт эффект невесомости. Для кухни дизайнер разработала несколько вариантов освещения — над обеденным столом расположены пять свесов, подчёркивающих основные цвета интерьера: красный, синий, жёлтый и белый. За потолочным коробом расположена скрытая светодиодная подсветка. На потолке можно увидеть световые потолочные светильники накладного типа, создающие ассоциацию световой дорожки, ведущей из коридора на лоджию.

Елена Булагина в интерьере квартиры широко использует фотообои. В гостиной, на стене за диваном — абстракция, по гамме цветов включающая и цвет напольного керамогранита под массивную доску, и цвет коврика и диванных подушек. В детской — волшебный сказочный город, в спальне — футуристичная абстракция на тему космического пространства, в ванной — носорог, разбивающий преграду.

Мебель

Прихожая — шкаф, вешалка, тумба для обуви (Россия); кухня, лоджия — кухня «Стильные кухни» (Россия), столешница Corian, техника на кухне — Bosch, кухонные стулья и стол — Calligaris (Италия); спальня — двуспальная кровать Lukas (Cattelan, Италия); комод и стол — Morelato (Италия), гостиная — диван, фабрика «8 Марта» (Россия), комод и полки — ИКЕА , детская — мебель Colombini (Италия).

Декор и текстиль

В детской комнате на полу лежит круглый коврик фирмы Haba (Германия), в спальне — выделанная шкура, в гостиной — коврик серого цвета с белыми и синими каплями. В гостиной — диван красного цвета, цвет подушек выбран для контраста.

Елена Булагина, архитектор-дизайнер:

— Для создания яркого современного интерьера нужно не бояться использовать контрастные и разные по фактуре материалы, которые на первый взгляд могут показаться вам несочетаемыми. Искать свои решения в создании интерьера, не всегда идти проторённым путём, экспериментировать и воплощать свои идеи, наблюдения.

pro-kapitel.ru Стиль

При выборе стиля и цветовой гаммы в интерьере квартиры дизайнер отталкивалась от образа жизни заказчиков. Их энергетика, активный образ жизни, жизненный оптимизм как нельзя лучше подходили под яркий и контрастный интерьер. Поэтому спектр цветов в интерьере квартиры довольно широк. Для создания свежего, «неизбитого» интерьера Елена Булагина использует эпатажные предметы: это и боксёрская груша в спальне, панно с носорогом в ванной, на кухне — обеденный стол и настенные часы в виде капель.

Сложности

Задачи, которые удалось решить при выполнении проекта:

для родителей и ребёнка удалось спроектировать отдельные комнаты, при этом ещё осталось место для гостиной;

комната родителей представляет собой полноценное многофункциональное пространство — это и спальня, и спортивный уголок, и рабочая зона;

увеличилась площадь ванной комнаты;

лоджию утеплили, что позволило организовать новое место отдыха с зимним садом и кальянной;

балкон в спальне утеплён и превращён в гардеробную.

Длительность

На воплощение этого проекта, начиная с проектирования и заканчивая чистовыми работами и меблировкой, ушло шесть месяцев.

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