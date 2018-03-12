10 самых необычных гостиных, созданных российскими архитекторами

Мы можем бесконечно долго восторгаться проектами зарубежных архитекторов и дизайнеров. Наверняка каждый из нас хотя бы раз черпал вдохновение и удовлетворял тягу к прекрасному, рассматривая неповторимые и поистине гениальные работы творцов из США, Италии или Японии.

«Заграница — кузница талантов», это аксиома или всё же просто поговорка? В сегодняшнем материале мы подобрали десять лучших интерьеров в исполнении отечественных профессионалов, которые не только способны конкурировать, но и нередко превосходят полёт мысли и новаторство идей своих иностранных коллег.

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1. «Закруглённый квадрат», Москва, архитектор Татьяна Живолупова

Тема дерева в интерьере этой квартиры ненавязчиво раскрывается в буквальном смысле от пола до потолка. Объединённая площадь гостиной за счёт интересного подхода к оформлению горизонтальных и вертикальных объёмов пространства чётко разделена на несколько функциональных зон.

Помимо зоны отдыха, здесь есть полноценная кухня с угольно-чёрной плиткой и благородным синим цветом гарнитура, а также территория столовой. Пожалуй, главной «достопримечательностью» и основным зрительным центром этой квартиры служит декоративная конструкция из дерева.

Плавное и гармоничное превращение пола в стены за счёт небольшого закругления поверхности очень эффектно контрастирует с остальными строгими силуэтами интерьера.

2. «Лабиринт», Москва, архитекторы Иван Сельвинский, Алексей Вязьминов

Минимализм минимализму рознь. Если вы аккуратист и обладатель внушительных размеров жилплощади, интерьер этой квартиры на Садовом — отличный пример для подражания.

Выверенная строгость геометрических форм и применение контрастных цветовых решений создают впечатление своеобразного лабиринта из дерева, металла и стекла, но это только первое впечатление.

На самом деле функциональность квартиры никак не влияет на домашний уют и комфорт, который создали владельцы с помощью немногочисленного декора и растений. Каждая зона чётко отвечает за своё предназначение.

Гостиная площадью 70 квадратных метров объединила в себе кухню и столовую зону, а контрастирующая на фоне белых стен «деревянная конструкция» — это ванная комната.

Что может быть более символичным в интерьере русского дома, нежели традиционная русская дровяная печь? Ответ прост — осовремененный вариант печи, которая к тому же служит не только отличным дизайнерским решением, но и соответствует своему прямому назначению в обогреве жилплощади.

Умелое использование каждого доступного сантиметра пространства в условиях небольших размеров гостиной комнаты подтолкнули дизайнера к созданию функциональной ниши для хранения дров. Конструкция системы хранения — это прочные листы чернёного металла, сваренные между собой в замысловатую фигуру.

Источник тепла всегда под рукой — очень удобно. Древесную тему продолжает чайный столик ручной работы, в основании которого всё те же поленья со стены — простой, но очень эффектный вариант персонализации интерьера.

Обработанный светлой фасадной краской сруб и яркая подсветка визуально расширяют границы комнаты, а стеллаж от пола до потолка с дополнительным местом для хранения вещей и декора освобождает немалую часть необходимого пространства.

Эта квартира — одна из тех, о которых практически каждый современный горожанин скорее всего скажет: квартира мечты. Чего стоит один панорамный вид из огромных, от пола до потолка стеклянных панелей, с прекрасным видом на Москву.

Просторная гостиная объединила сразу несколько зон: мягкий уголок с проектором для коллективного просмотра кино, столовая зона, большая кухня и отдельная площадка на возвышении для приёма гостей.

Именно эта площадка стала удачным дизайнерским решением — угощая чаем гостей, приятно похвастаться прекрасным видом из окна. Тик, натуральный камень, а также элементы декора и живопись делают интерьер этого жилья бесподобным.

Наше мнение:

— Если вы обладатель «видовой» жилплощади, не прячьте красоту за шторами, наоборот, откройте окна шире. Не следует полностью отказываться от материи на окнах, ведь послеобеденный солнцепёк никто не отменял. Используйте лёгкий полупрозрачный тюль или тканевые жалюзи мягких, неброских цветов.

5. «Белый лофт в Подмосковье», Подмосковье, архитектор Женя Жданова

Как бы очевидно это не звучало, но кирпичное строение хорошо именно благодаря кирпичной кладке. Этот подмосковный дом больше походит на пример индустриализма где-нибудь в Бруклине. Обработанная открытая кладка, выкрашенная в белый цвет, напоминает владельцам о былой жизни в городе.

Сравнительно небольшая гостиная зонирована по всем правилам: глубокий синий цвет диванной секции у камина, угловая кухня с лаконичной белой плиткой и обеденная зона. Индустриальность внутреннего убранства гостиной подчёркивает сборная металлическая лестница, ведущая на второй этаж.

Немаловажную роль играет декор. Большая часть предметов интерьера имеет свою историю, ведь это не новые вещи, а купленные на рынках, барахолках и в антикварных лавках в разных странах.

6. «Каменный апельсин», Москва, архитектор Надежда Петросян

Разрабатывая интерьер этого жилья, дизайнер сделала акцент на цвете, подкрепив эффект внутреннего убранства гостиной благородным материалом — натуральным камнем.

Базовый цвет стен — вполне спокойный беж — обыгран яркими элементами преобладающего ярко-оранжевого, который просматривается в предметах декора, мебели и осветительных приборах, натяжном потолке.

Отшлифованные каменные панели с абстрактным природным рисунком обрамляют экран очага Spartherm Varia Bh. Мягкий уголок чётко разграничивает территорию отдыха и кухню с обеденным столом. Гостиная имеет выход на летнюю террасу, на которой так уютно разместиться в больших пуфах летними вечерами.

7. «Дерево, дерево и ещё раз дерево», Екатеринбург, архитектор Ирина Шаманова

Если вы владелец загородного дома и не знаете, какой материал выбрать для оформления интерьера, — выбирайте дерево, не прогадаете. Работая над дизайном гостиной, архитектор решила сделать упор на вертикальный объём помещения.

Неполный второй этаж позволил освободить часть комнаты от межэтажных перекрытий и впустить свет сквозь огромные окна, от пола до конька. Камин с открытым дымоходом создаёт уют и особую домашнюю атмосферу для семьи из четырёх человек. Своды и оголённые фрагменты сруба нарочито подчёркивают экологический стиль этого жилья.

Гостиная соединена с кухней-столовой, функциональные пространства зонирует декоративный портал под сруб. Цветовая гамма выдержана в нескольких оттенках дерева. Бесцветный защитный лак на стенах и потолке контрастирует с более тёмным, шоколадным цветом пола, мебели и декоративных элементов.

Минимализмом или вычурным стилем хай-тек уже никого не удивишь, мода имеет свойство возвращаться, даже та, которая была лет 200 назад. Представьте себе джентльмена образца XVIII века, который попал в XXI столетие — вот такую аналогию можно провести с интерьером гостиной этой московской квартиры.

Элементы викторианского стиля, китайский фарфор, «мраморная» стена с системой хранения и погружённый в неё портал камина. На первый взгляд это не совсем пригодная для жизни музейная экспозиция, но на самом деле — очень уютное место для семейного отдыха.

Преобладающий цвет молочного шоколада определяет цветовое решение этой комнаты. Зеркально размещённые диваны подобраны в цвет стен и украшены обилием подушек, орнамент которых перекликается с рисунком на секциях системы хранения.

Живопись из небольших полотен и разнообразные декоративные элементы, как старинные, так и современные, очень гармонично дополняют образ этого интерьера.

9. «Дом холостяка», Москва, архитекторы Ирина и Владимир Якушины

Есть два обязательных условия для создания интерьера жилья в стиле лофт: первый — это непосредственно кирпичная кладка, и второй — согласие и предпочтения владельца. Эти московские апартаменты наилучшим образом отображают стиль жизни хозяина — молодого, успешного и активного человека.

Сочетание грубого, изрядно состаренного кирпича с лаконичными предметами мебели и мультимедиа придают брутальности и мужественности этой квартире. Отличной дизайнерской задумкой стал фрагмент стены, размещённый в центре квартиры.

Отделяя прихожую и территорию с мягким уголком, такой подход в зонировании пространства с лёгкостью применим не только в жилье, интерьер которого окружает голый кирпич.

Небольшая кухня с блестящими металлическими поверхностями и барная стойка с точечным освещением — это всё, что нужно для отличного времяпрепровождения, для званого ужина на нескольких человек или шумной вечеринки до утра.

Наше мнение:

— Решившись на создание квартиры или отдельной стены с открытой кирпичной кладкой, следует взвесить все за и против. Голые кирпичные перегородки легче пропускают холод улицы внутрь помещения, поэтому следует позаботиться об обновлении швов и обработке самого кирпича специальными защитными средствами, которые в наше время можно найти в изобилии.

10. «Комната с камином», Подмосковье, архитектор Ольга Попова-Серебрякова

Интерьер этой гостиной в подмосковном Грибово пережил не одну трансформацию, прежде чем получил финальный вариант. Умелая рокировка подсобных помещений, отказ от изначально спроектированного банного комплекса — и вуаля, просторная комната с единым центром для бесед у камина за бокалом вина.

«Стендалевское» сочетание красного и чёрного цветов просматривается в декоре и мебели. Несмотря на присутствие тёмной палитры, в дневное время суток комната наполнена светом за счёт стеклянных панелей по неполному периметру помещения.

Вечером нехватку света восполняет пара-тройка осветительных приборов, включая торшер-фонарь на треноге, а также встроенная LED-подсветка в потолке.

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