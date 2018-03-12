Где миллионеру хранить вещи: золотые дизайнерские сейфы

Человеку высокого достатка — только лучшее. Португальская компания Boca Do Lobo представила новинку — коллекцию шикарных предметов для хранения Millionaire, в которых ваши вещи останутся в сохранности, что бы ни случилось. Safe Box — самый стильный во всей серии, роскошный сейф из красного дерева, покрытый полированной латунью и поверх неё слоем натурального золота. Сейф оснащён надёжным замком из серебра, который открывается при помощи комбинации вращающихся деталей. Механизм их отлажен, как швейцарские часы!

Дизайн сейфа навеян тематикой золотой лихорадки в Америке середины XIX века, когда люди были одержимы желанием разбогатеть. Искусственная вмятина на сейфе словно говорит, что добраться до содержимого невозможно. Кроме Safe Box, в коллекции есть шикарные предметы с покрытием из серебра, алмазов и других драгоценных материалов. Здесь вы можете хранить что угодно — от книг и денег до ценных бумаг и сигар. Возможности применения безопасных шкафов серии Millionaire безграничны — при этом сейфы ещё и невероятно стильно выглядят, и впишутся в любой, даже самый изысканный интерьер.

Статьи по теме Где хранить то, что нужно скрыть Золото в интерьере: советы и примеры как не переборщить

Читайте также:

Из чего сделать кухонный фартук: обзор самых популярных материалов

Собираемся на дачу вместе с ИКЕА

Отмечаем День защитника Отечества: идеи подарков к 23 Февраля