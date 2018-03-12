Дизайнер создает платья, в которые хочется всматриваться

Хотя наряды от Сильви Факон и далеки от того, что сегодня мелькает на модных подиумах, они очень необычны. Эти дизайнерские платья не наденешь для повседневной носки. Однако стоит хоть раз в них облачиться, и их не захочется снимать никогда. Сильви — жительница модной Франции. По словам самой дизайнера, ее одежду можно назвать настоящими произведениями искусства. На создание подобных платьев Факон вдохновляли исторические события, архитектурные строения, города и музыкальные инструменты. В итоге девушка перенесла свое вдохновение на ткань. Некоторые ее платья включают в себя не только ткань. Так, к примеру, один из нарядов сшит из переплетов и страниц старых книг. А на другом платье красуются настоящие скрипка и листы нотной тетради.

Сильви также отмечает, что на создание платья уходит порой до 250 часов. А некоторые из ее шедевров состоят из 40 метров ткани и украшают не только модель, но и помещение вокруг. Так, к примеру, платье из книг стало частью интерьера местного книжного магазина. Девушка говорит о том, что она очень бережно относится ко всем тканям. Больше всего времени, по ее словам, уходит на те детали, которые могут быть даже не видны. Ее платья настолько прекрасны, что надев их лишь раз, больше не захочется их снимать. Об этом говорят и модели, позирующие фотографу в ее платьях.

Своими потрясающими шедеврами Сильви подтверждает теорию, что воображение можно выразить не только на бумаге.