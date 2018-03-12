Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений

1. Рабочий уголок

Если окно с эркером стандартного размера, не панорамное и не опущенное до уровня колен человека, рационально сделать вместо подоконника рабочий стол и организовать мини-кабинет. Такой вариант особенно понравится представителям творческих профессий — работать с видом на город всегда приятнее.

Дизайн: Pause Designs

2. Обеденная группа

Форма стола в обеденной группе должна сочетаться с формой эркерного выступа. Это решение поможет логично разделить пространство на зоны и создать уютный уголок для отдыха и общения между членами семьи и гостями дома.

Дизайн: ABN7 Architects

Обеденная группа с эркером может быть с местом для сидения на подоконнике. Тогда под сидением будет удобно организовать дополнительное место для хранения.

Дизайн: Ann Brown

3. Релакс-зона

Низкий оконный подоконник — повод оформить мягкую зону с помощью подушек и пледов и организовать там простую релакс-зону.

Фото: Australian Interior Design Awards

Иногда достаточно поставить в эркерном элементе мягкий диванчик, и стильное место для отдыха членов семьи будет готово.

Дизайн: VGC NYC 4. Чайная или кофейная зона

Пара кресел и маленький столик помогут организовать простую, но функциональную зону для отдыха и чаепития с друзьями в спальне или гостиной.

Дизайн: Making Spaces

5. Рабочая поверхность на кухне

Задействовать эркер при планировке кухни — удачная идея. Рабочая поверхность с раковиной и столешницей — это тоже своеобразный вариант релакс-зоны. Любой хозяйке будет приятнее выполнять рутинные обязанности по дому, смотря в окно, а не в стену.

Дизайн: Delson or Sherman Architects

6. Место для чтения

Еще один вариант для низкого оконного подоконника в эркере — оформить мягкую зону с местом для хранения книг. На мягком подоконнике приятно отдохнуть с любимой книжкой в руках или почитать интересную образовательную литературу.

Дизайн: Susan Venn Design

7. Ванна в эркере

Окно в ванной комнате — не такая уж и редкость в современных планировках городских квартир, хотя все же чаще встречается в частных коттеджах. Если вы счастливый обладатель ванной комнаты с эркером, смело размещайте в нише ванну, лучше овальной формы.

Дизайн: Zulufish