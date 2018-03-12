Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 

1. Рабочий уголок
Если окно с эркером стандартного размера, не панорамное и не опущенное до уровня колен человека, рационально сделать вместо подоконника рабочий стол и организовать мини-кабинет. Такой вариант особенно понравится представителям творческих профессий — работать с видом на город всегда приятнее.
Дизайн: Pause Designs
2. Обеденная группа
Форма стола в обеденной группе должна сочетаться с формой эркерного выступа. Это решение поможет логично разделить пространство на зоны и создать уютный уголок для отдыха и общения между членами семьи и гостями дома.
Дизайн: ABN7 Architects
Обеденная группа с эркером может быть с местом для сидения на подоконнике. Тогда под сидением будет удобно организовать дополнительное место для хранения.
Дизайн: Ann Brown
3. Релакс-зона
Низкий оконный подоконник — повод оформить мягкую зону с помощью подушек и пледов и организовать там простую релакс-зону.
Фото: Australian Interior Design Awards
Иногда достаточно поставить в эркерном элементе мягкий диванчик, и стильное место для отдыха членов семьи будет готово.
Дизайн: VGC NYC 4. Чайная или кофейная зона
Пара кресел и маленький столик помогут организовать простую, но функциональную зону для отдыха и чаепития с друзьями в спальне или гостиной.
Дизайн: Making Spaces
5. Рабочая поверхность на кухне
Задействовать эркер при планировке кухни — удачная идея. Рабочая поверхность с раковиной и столешницей — это тоже своеобразный вариант релакс-зоны. Любой хозяйке будет приятнее выполнять рутинные обязанности по дому, смотря в окно, а не в стену.
Дизайн: Delson or Sherman Architects
6. Место для чтения
Еще один вариант для низкого оконного подоконника в эркере — оформить мягкую зону с местом для хранения книг. На мягком подоконнике приятно отдохнуть с любимой книжкой в руках или почитать интересную образовательную литературу.
Дизайн: Susan Venn Design
7. Ванна в эркере
Окно в ванной комнате — не такая уж и редкость в современных планировках городских квартир, хотя все же чаще встречается в частных коттеджах. Если вы счастливый обладатель ванной комнаты с эркером, смело размещайте в нише ванну, лучше овальной формы.
Дизайн: Zulufish