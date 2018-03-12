Осталось 3 места на новый курс Современной школы дизайна

Если вы давно читаете наш сайт, то не могли не заметить, что периодически мы уведомляем о старте тех или иных обучающих программ. Мы даже как-то проводили эксперимент, где следили за успехами одной студентки Современной школы дизайна. Она, к слову, уже завершила своё обучение и сейчас трудится над проектом квартиры для одного хорошего человека.

Поэтому если у вас есть желание повторить её успех и стать искушённым специалистом в искусстве дизайна интерьеров, мы рекомендуем обратить внимание на новый курс СШД. Всего за пять насыщенных месяцев обучения вы уже в этом году станете настоящим мастером, откроете студию дизайна и создадите дом мечты (как минимум для себя).

Занятия будут проходит три дня в неделю: понедельник, среда и пятница, с 11:00 до 17:30. Начало обучения: 14 марта. Говорят, что осталось всего три места. Следим за развитием событий.

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