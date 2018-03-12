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Акриловый камень в интерьере — свойства и 12 идей применения
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Акриловый камень в интерьере — свойства и 12 идей применения 

Roomble.com 12 марта 2018
Фото: Roomble.com
Искусственный акриловый камень ещё называют кориан, и появился он ровно 50 лет назад, почти сразу став сенсацией в мире дизайна. О нём очень много говорят, особенно сейчас, и именно поэтому появилось множество небольших фабрик и мастерских, предлагающих всем услуги по изготовлению кухонных столешниц, подоконников или ванных комнат из акрилового камня.
В своё время кориан произвёл революцию в мире отделочных материалов, потому как ни один другой материал не позволял так быстро создавать предметы сугубо индивидуального характера или бесшовные конструкции любой длины, формы и цвета.
Чтобы разобраться в возможностях акрилового камня, мы обратились к Петру Петрову — владельцу производственной фабрики Karat. Вот уже 10 лет компания раскрывает уникальные свойства этого материала и не перестаёт удивляться его безграничным возможностям, открывая каждый день что-то новое.
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Применение акрилового камня при создании предмета определяется его шестью свойствами:
бесшовность;
термоформинг;
защита от влаги и химическая стойкость;
ремонтопригодность;
экологичность;
цветовая палитра.
Из этих свойств можно сделать ещё один положительный вывод: предметы, созданные из акрилового камня, не имеют срока службы, не боятся влаги, мало подвержены загрязнению, химическим воздействиям, а в случае механического повреждения их легко восстановить.
Их можно быстро монтировать в тех помещениях, куда предметы из другого материала было бы не пронести, и они способны выдерживать агрессивную эксплуатацию, сохраняя высокие гигиенические характеристики в любых условиях. На столешницу из кориана можно ставить горячие кастрюли и сковородки.
Акриловый камень считается довольно дорогим материалом, и поэтому при изготовлении желаемого предмета интерьера стоит сразу определиться с тем, что именно из списка параметров будет наиболее важно. Если ничего, то стоит рассмотреть иные варианты.
Например, если нужен плинтус на потолке, который закрывает угловой стык между потолком и стеной, понятно, что идеальным вариантом станут галтели. Конечно, их можно изготовить из кориана, но ведь тут не так уж и важны ремонтопригодность, влагостойкость или защита от химических воздействий. Окраска легко скроет бесшовность или неуместную цветовую палитру. Плинтус из крашеного полиуретана прослужит долго, а его качество, по сути, не играет большой роли.
А вот с плинтусами на полу несколько иная ситуация. Здесь важными параметрами станут термоформинг, экологичность и ещё половина свойств из списка выше. Плинтус из кориана не только будет выглядеть красиво и повторять все изгибы стен, но и окажется способен очень долго сохранять респектабельный и завидный внешний вид.
А ещё из акрилового камня можно изготавливать кухонные столешницы, элементы ванной комнаты и санузла, подоконники в любых помещениях или крупногабаритную мебель, камины и целые арт-объекты. Крупные компании останавливают свой выбор на кориане, если хотят получить эстетическую стойку в зоне ресепшен, которая привлекала бы внимание потенциальных клиентов. Вариаций много — от точечных акцентов до полноценных интерьерных решений в любом стиле.
Фотографии взяты у компании Karat — российского производителя эксклюзивных материалов из акрилового камня.
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