Интерьер, построенный на контрасте: смелый микс классики и современного стиля

В этом интерьере Оксана Турчак сделала ставку на современную интерпретацию классики, где новаторские решения и современные технологии внедрены в традиционную среду. «Сегодня „пышная“ классика уходит в прошлое, — отмечает дизайнер, — людям нравятся уют и элегантность классического стиля, но при этом хочется неожиданного эффекта, чего‑то более нестандартного, нешаблонного. Мои заказчики как раз из этой категории людей. Им скучно в обычном классическом интерьере, но и жить в ультрасовременном пространстве они ещё не готовы. Источником вдохновения для меня послужил отель Sani Beach, оформлением которого занимались Алекс, Гео и Жак Фламант, основатели семейной фабрики FLAMANT HOME INTERIORS. У них собственная трактовка элегантности, дизайнеры виртуозно владеют жанром фьюжн, смешивают разные стили и таким образом создают концептуальные интерьеры и вещи. Консервативная классика в сочетании с футуризмом и этническими мотивами в их руках становится стильной и актуальной. Именно контраст, смешение несовместимого мне особенно импонируют».

Если мысленно убрать предметы интерьера и декора, то можно увидеть предельно лаконичную минималистскую оболочку. Часть стен выкрашена в спокойный светло–бежевый тон, остальные имитируют фактуру бетона. Никакой лепнины, всё строго и аскетично. На этом сером, «цементном» фоне особенно эффектно смотрится мебель нео­классического стиля в бархатной обивке модных горчичных и пыльно–голубых оттенков.

В оформлении задействовано много отражающих поверхностей: зеркальных, лакированных, металлических, которые выгодно подчёркивают мягкость и тактильность тканевых поверхностей. По мнению дизайнера, за счёт противопоставления разных фактур и материалов усиливается контраст. Это добавляет новые ощущения в интерьер, делает его более интересным в художественном плане.

Квартира сделана наполовину. Реализована пока только её часть: гостиная для всей семьи, совмещённая со столовой и кухней, и две детские комнаты — для мальчика и девочки подросткового возраста. В дальнейшем планируется доделать несколько функциональных зон для родителей: спальню, кабинет, гардеробную. «Несмотря на то что мы в середине пути, результатом я несказанно довольна, — говорит Оксана. — Получился атмосферный, светлый и уютный интерьер со своим характером».

Автор проекта Оксана Турчак резюмирует: «Этот проект один из моих любимых. Весь интерьер построен на противопоставлении различных материалов и фактур. Монохромная цветовая гамма и яркие акценты в виде текстиля, грубый бетон и приятные на ощупь бархатные обивки, блестящие лакированные и матовые поверхности — приём контраста здесь главный».