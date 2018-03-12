Современная чёрно-белая квартира, которую очень интересно рассматривать

Основную цветовую палитру этой квартиры можно назвать классической — контрастное сочетание чёрного и белого дополнено незначительными нейтральными деталями и редкими яркими акцентами. Однако благодаря умелому сочетанию контрастных цветовых и стилистических решений интерьер получился стильным и в правильном смысле ярким. Здесь нет раздражающих глаз деталей, но присутствуют граффити и светодиодная подсветка. Модные сейчас кирпичные стены выкрашены в чёрный и белый, тема лофта ненавязчиво прослеживается в некоторых предметах мебели и отделки. Каминный портал классической формы соседствует с декоративной головой енота на стене. Здесь масса подобного рода находок, которые невероятно интересно рассматривать.

Семейная пара. Оба получили высшее строительное образование в КГАСУ. Павел — дизайнер, архитектор и бывший руководитель строительной компании. Алексеевы участники и финалисты конкурсов PinWin7, PinWin8 и Add Awards 2015. Жизненное кредо: лучший дизайн — это гармоничный дизайн.

По желанию заказчиков в пространство гостиной были вписаны кухня и спальня. Из гостиной дизайнеры сделали проход в рабочую зону кухни. Саму кухню авторы проекта отделили от прихожей перегородкой, тем самым увеличив её площадь. Увеличили санузел и объединили спальню и балкон.

Жёлто-серый диван — BoConcept, кухня — Nolte, обеденный стол — Liam Iron, Riva 1920, стулья — Ventura Chair, Poliform.

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Все системы хранения в этом проекте — стеллажи, полки за кроватью, туалетный столик — планируется сделать на заказ по эскизам дизайнеров.

Кровать — Sona Upholstered Platform Bed, прикроватный сундук-комод, на балконе — диван Cargo Lounge Armless Chair, всё от Restoration Hardware.

Для создания рисунка на кирпичах дизайнеры планируют пригласить художника.

Цветовое решение проекта обусловлено пожеланием заказчика — семейной паре хотелось получить контрастный интерьер, поэтому дизайнеры предусмотрели две цветовые зоны.

Как и во многих других своих проектах, дизайнеры применили нейтральное освещение. Обусловлено это решение тем, что именно подобный подход не искажает изначальную тональность интерьера.

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