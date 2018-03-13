Обновляем интерьер к весне: идеи дизайнеров + товары

Один из самых простых способов обновить интерьер — добавить текстиль. Это могут быть подушки с объемным узором или новые воздушные шторы на окнах. Можно пойти дальше и полностью изменить цветовую схему комнат. Об этих и других идеях российских дизайнеров рассказываем сегодня.

Гостиную со стенами нейтрального серого цвета освежите акцентными деталями: поставьте диван сочного желтого цвета, бросьте подушки с разноцветными принтами и расставьте на полу картины в стиле поп-арт — хорошее настроение гарантировано.

Обновить спальню к новому сезону довольно просто: для этого понадобятся пара рулонов обоев с цветочным орнаментом и свободные выходные. Добавьте еще несколько цветных предметов, повторяющих оттенки на обоях, — и интерьер заиграет новыми красками.

Даже небольшую прихожую можно сделать жизнерадостной, если поставить цветной комод, а напротив него зеркало — чтобы ярких красок было в два раза больше. Еще один лайфхак: если коридор упирается в стену, повесьте красивую штору — она освежит интерьер и станет визуальной «обманкой».

Вспомните о цветовом круге и контрастных цветах — их использование в отделке и меблировке создаст интересный эффект. Одни из самых весенних цветов — салатовый и розовый: пусть эти оттенки присутствуют в обивке дивана и кресел, в обоях и текстиле для окон. Лайфхак: чтобы не было слишком пестро, возьмите за основу однотонные ткани и отделку и разбавьте их принтом.

Нейтральная база в интерьере хороша тем, что менять обстановку к новому сезону можно с минимальными тратами. Поставьте яркие светильники и вазы, стеклянные или керамические, пересадите комнатные растения в красивые кашпо — зелень всегда освежает интерьер. Замените плотные шторы на полупрозрачный тюль или римскую штору — и встречайте весну в новом интерьере.

*Цены действительны на момент выхода публикации.