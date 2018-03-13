Ещё
Обновляем интерьер к весне: идеи дизайнеров + товары
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обновляем интерьер к весне: идеи дизайнеров + товары 

Inmyroom 13 марта 2018
Фото: Inmyroom
Один из самых простых способов обновить интерьер — добавить текстиль. Это могут быть подушки с объемным узором или новые воздушные шторы на окнах. Можно пойти дальше и полностью изменить цветовую схему комнат. Об этих и других идеях российских дизайнеров рассказываем сегодня.
Гостиную со стенами нейтрального серого цвета освежите акцентными деталями: поставьте диван сочного желтого цвета, бросьте подушки с разноцветными принтами и расставьте на полу картины в стиле поп-арт — хорошее настроение гарантировано.
Обновить спальню к новому сезону довольно просто: для этого понадобятся пара рулонов обоев с цветочным орнаментом и свободные выходные. Добавьте еще несколько цветных предметов, повторяющих оттенки на обоях, — и интерьер заиграет новыми красками.
Даже небольшую прихожую можно сделать жизнерадостной, если поставить цветной комод, а напротив него зеркало — чтобы ярких красок было в два раза больше. Еще один лайфхак: если коридор упирается в стену, повесьте красивую штору — она освежит интерьер и станет визуальной «обманкой».
Вспомните о цветовом круге и контрастных цветах — их использование в отделке и меблировке создаст интересный эффект. Одни из самых весенних цветов — салатовый и розовый: пусть эти оттенки присутствуют в обивке дивана и кресел, в обоях и текстиле для окон. Лайфхак: чтобы не было слишком пестро, возьмите за основу однотонные ткани и отделку и разбавьте их принтом.
Нейтральная база в интерьере хороша тем, что менять обстановку к новому сезону можно с минимальными тратами. Поставьте яркие светильники и вазы, стеклянные или керамические, пересадите комнатные растения в красивые кашпо — зелень всегда освежает интерьер. Замените плотные шторы на полупрозрачный тюль или римскую штору — и встречайте весну в новом интерьере.
*Цены действительны на момент выхода публикации.
Inmyroom: последние новости
Как декорировать интерьер без дизайнера: 6 полезных постов 8 современных решений для вашей гардеробной Как дизайнеры оформили трешку в доме серии П-44Т
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность31
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой25
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение