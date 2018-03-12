В Москве прошла Четвертая ежегодная бизнес-конференция для дизайнеров

Объемная и насыщенная программа конференции вызвала большой интерес у публики и объединила участников из разных городов России и ближнего зарубежья. Следить за выступлениями спикеров можно было как вживую, так и в режиме онлайн.

В течение трех дней более 20 практикующих дизайнеров, архитекторов и экспертов делились со слушателями секретами успешного делегирования, советами по созданию узнаваемого бренда, особенностями продвижения проектов в социальных сетях, а также рассказали о юридических тонкостях составления договоров, специфике работы с премиум-клиентами и их психологии.

Президент Союза дизайнеров и архитекторов и модератор конференции Евгений Тюрин отметил, насколько важно для дизайнера находить контакт с заказчиком и понимать его ценности, на основе которых будет строиться вся последующая работа.

Главная задача форума в этом году — доказать, что дизайн интерьеров может быть не только местом творчества, но и прибыльным бизнесом.

В конце мероприятия Евгений Тюрин представил аудитории результаты и достижения за прошедший год.

Для многих гостей участие в бизнес-конференции стало кладезем полезной информацией, обменом опытом, возможностью задать любые интересующие вопросы и пообщаться с глазу на глаз со специалистами.