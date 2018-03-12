Ещё
В Москве прошла Четвертая ежегодная бизнес-конференция для дизайнеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве прошла Четвертая ежегодная бизнес-конференция для дизайнеров 

Salon.ru 12 марта 2018
Фото: Salon.ru
Объемная и насыщенная программа конференции вызвала большой интерес у публики и объединила участников из разных городов России и ближнего зарубежья. Следить за выступлениями спикеров можно было как вживую, так и в режиме онлайн.
В течение трех дней более 20 практикующих дизайнеров, архитекторов и экспертов делились со слушателями секретами успешного делегирования, советами по созданию узнаваемого бренда, особенностями продвижения проектов в социальных сетях, а также рассказали о юридических тонкостях составления договоров, специфике работы с премиум-клиентами и их психологии.
Президент Союза дизайнеров и архитекторов и модератор конференции Евгений Тюрин отметил, насколько важно для дизайнера находить контакт с заказчиком и понимать его ценности, на основе которых будет строиться вся последующая работа.
Главная задача форума в этом году — доказать, что дизайн интерьеров может быть не только местом творчества, но и прибыльным бизнесом.
В рамках конференции выступили с докладами Светлана Иванова («Искренний сервис»), Дарья Шевченко («Дизайн как бизнес»), Федор Николаев («История победы над страхом и хаосом в бизнесе»), Александра Алексеева («Дизайн-студия с нуля за один год»), Игорь Куркин («Помоги клиенту. Франшиза и упаковка дизайна»), Елена Душенкина («Продающий дизайн коммерческих пространств») и другие.
В конце мероприятия Евгений Тюрин представил аудитории результаты и достижения за прошедший год.
Для многих гостей участие в бизнес-конференции стало кладезем полезной информацией, обменом опытом, возможностью задать любые интересующие вопросы и пообщаться с глазу на глаз со специалистами.
Salon.ru: последние новости
Лучшее из московских салонов: модные ковры и королевские кровати 13 вещей для свежего весеннего интерьера 11 модных вещей, которые добавят воздуха интерьеру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность31
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой25
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение