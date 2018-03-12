7 необычных идей для декорирования радиатора

1. Покрасить в цвет стены

Дизайн: Fusion D Самый простой и бюджетный способ преобразить банальный радиатор — это обычная покраска. С помощью термостойких красок на акриловой основе вы сможете помочь батареям слиться с фоном. Если старая краска еще не отслаивается, удалять покрытие не нужно: хорошенько отмойте, слегка отшлифуйте мелкой шкуркой, снова помойте и покрасьте радиатор.

2. Покрасить в яркий цвет

Дополняющий оттенок или яркий контраст в декоре — решать вам. Цветная батарея уверенно претендует на звание интерьерного тренда — так почему бы не использовать возможность стилизовать дом в соответствии с последними тенденциями? Кстати, яркий цвет перетягивает внимание на себя и в глаза не так будет бросаться, например, искривление трубы.

3. Покрасить в черный

Дизайн: Мастерская интерьеров Варвары Зеленецкой

Этот вариант особенно хорош, если ваша квартира оформлена в сдержанных нейтральных тонах. Так вы сможете добавить выразительный черный акцент, и он не будет конфликтовать с другими темными деталями. Черная краска, положенная даже на самый неказистый радиатор в несколько слоев, скроет возраст батареи и недостатки покрытия.

4. Поставить экран

Дизайн: Sadro Design Studio Inc.

Неэстетичный радиатор можно закрыть специальным экраном или коробом из МДФ. Идея не нова, но подкупает разнообразием декоративных решений: есть как ненавязчивые резные решетки, так и более вычурные варианты, способные порадовать любителей нестандартных подходов. Только проследите за тем, чтобы в коробе остались вентиляционные отверстия, а крышка легко снималась — вдруг батарея все же потребует экстренного ремонта.

5. Украсить в стиле ар-деко

Дизайн: Студия Enjoy Home

Здесь вам понадобятся обычные кухонные салфетки: накрутите из них несколько десятков тонких жгутов, затем снимите старое покрытие с батареи, нанесите первый слой краски и, пока он не высох, приклейте на него узор из бумажных жгутов. Когда краска подсохнет, нанесите еще один слой мягким валиком, и так — до тех пор, пока на батарее не проявится аккуратный рельеф.

6. Сделать полку

Дизайн: Kasey Buick

Батарея в ванной комнате дает прекрасную возможность организовать в небольшом помещении еще и дополнительное пространство для хранения. Даже небольшая каменная подставка (как на фото) поможет навести порядок в косметике и аксессуарах. Украшать — так функционально.

7. Закрыть чехлами

Фото: mycozydwelling.com Довольно оригинальное решение, которое внесет изюминку в интерьер любой комнаты, а особенно детской. Чехлы могут закрывать радиатор целиком или частично — только учтите, что они снижают уровень тепла, излучаемого батареей, так что этот вариант больше подходит для лета или весны.