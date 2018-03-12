Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике

1. Решите, что нужно именно вам Дизайн: Creative Arch

Конечно, представители мебельных фабрик помогут с конструктивными решениями и подскажут возможные варианты, но сколько нужно полок или штанг и какая именно организация вещей вам подходит, можете знать только вы. Составьте полный список одежды и вычислите, где и сколько вещей будет лежать или висеть. Может быть, вам вообще достаточно небольшого пенала?

2. Определите типы секций

Дизайн: Марина Саркисян

Можно оставить шкаф для одежды в его примитивном виде: простые полки и штанги. Но посмотрите на современные шкафы — существует огромное число новых модулей и комбинаций для специализированного хранения: вешалки для брюк, обувные полки, выдвижные корзины и просто удобные приспособления вроде ящиков с прозрачными бортиками и подсветкой.

3. Не промахнитесь с глубиной

Стандартная функциональная глубина шкафа, измеряемая по плечикам, составляет 55 см, при этом для лёгкой одежды достаточно 50 см. А вот глубина шкафа для прихожей, где будут висеть куртки и пальто, в идеале должна быть около 65 см. Если 65 см — слишком много для маленькой прихожей, одежду в шкафу лучше развернуть на 90° в торцевой секции: тогда не будет мятых краев, а глубину шкафа можно будет урезать.

4. Продумайте ширину отсеков

Дизайн: Tailored Living of North Dallas

Ширина полки связана с ее же функцией и глубиной. Если глубина стандартная, то размер отсека может быть любой, в зависимости от количества одежды. А вот если глубина небольшая и предусмотрена торцевая штанга, то имейте в виду — на нее в среднем уместится всего 8-9 плечиков. Поэтому рассчитывайте ширину секции, исходя из количества таких штанг.

5. Спланируйте штанги

Дизайн: Colorado Space Solutions

Очевидно, что высота штанги для длинной одежды в шкафу с платьями и пальто не должна превышать двух метров. Если она находится выше, придётся пользоваться пантографом — специальной опускающейся штангой.

Кстати, планирование шкафа лучше начинать именно с высоких секций со штангами и плечиками. Остальные полки, ящики, выдвижные модули распределяйте в отведенном объёме будущего шкафа по остаточному принципу.

6. Отведите место под аксессуары

Дизайн: Organized Living

На этапе планирования нужно понять, как вы будете хранить сумки, шляпы, мелкие аксессуары. Пересмотрите в интернете варианты хранения галстуков, носовых платков, сумок, ремней и выберите самый удобный для вас. Отдельное внимание уделите обуви. В противном случае все эти мелочи «расползутся» по квартире.

7. Антресоли — как можно выше

Дизайн: студия «Уютная Квартира»

Это спорный момент, но многие дизайнеры убеждены, что шкаф лучше проектировать до потолка. Понятно, что до самых верхних полок добираться трудно и вы вряд ли будете пользоваться ими часто, но эти полки подойдут для множества габаритных вещей: подушек, одеял, чемоданов, дорожных сумок и коробок. Согласитесь, лучше, если это всё будет внутри шкафа, чем на нём или просто разложено по дому.