Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 рациональных и красивых идей

1. Внутри комнаты

Дизайн: Юлия Хохлова

Дизайн: Axis Mundi

Дизайн: Творческая студия Лары Яржевской

Если вам необходима тишина, чтобы сосредоточиться, но дорогостоящий ремонт не входит в ваши планы, обустройте своеобразную комнату внутри комнаты. Чтобы пространство «не съедалось», отгородите зону стеклянными или другими тонкими перегородками. В результате вы получите уединённое и тихое место для творчества. А для книг и мелочей поставьте компактный, но вместительный стеллаж.

2. В шкафу

Дизайн: MAJ Interiors

Дизайн: brownwilliam art + design

Если отдельный участок квартиры никак не выделить под мастерскую, почему бы компактному уголку не притаиться среди функциональных «внутришкафовых» идей? На дверцах можно предусмотреть слоты для хранения мелочей, ниток, бумаг, а с торца сделать выдвижную столешницу. Плюс — творческий беспорядок легко замаскировать дверцами.

3. На лоджии

Фото: VEKA Rus Место для творчества можно очень удобно устроить даже на лоджии или балконе, оснастив их небольшим стеллажом.

Но в этом случае необходимо позаботиться об утеплении, ведь вам вряд ли захочется переезжать каждую зиму в другую часть квартиры.

В качестве бонуса вы получите вдохновляющий вид. Кстати, если вы работаете с красками, то на пол лучше положить плитку: её намного легче мыть.

4. В коридоре

Дизайн: Scandinavian Homes

Коридор тоже удачно подойдёт для оборудования рабочей зоны, если в конце него есть свободная «тупиковая» стена. Правда, в этом случае придётся вдумчиво поработать с подсветкой и как минимум купить мощную настольную лампу: света будет мало. Для нужных вещей повесьте над столом пару полок — заодно будет куда поставить вдохновляющие фото или журналы.

5. У окна

Дизайн: The Works

Мини-мастерскую нетрудно оборудовать как на расширенном подоконнике, так и у соседствующей с ним стены: при любом варианте вам гарантированы живописный вид и хорошее освещение. Обустройство рабочей зоны в нише у окна — интересное решение: здесь поместятся и удобная столешница, и системы хранения. Только помните о радиаторах отопления: у них должна быть система регулировки температуры.

6. За шторой

Дизайн: Rikki Snyder

Организовать мастерскую можно прямо в интерьере спальни, но комнату необходимо зонировать, чтобы разграничить рабочее место и пространство для отдыха. Для этой цели подойдут ширмы, складные створки и текстиль. Самые обычные шторы помогут создать уют и отделить уголок для работы — для творческого пространства этот вариант даже визуально очень хорош.

7. На антресоли

Дизайн: Ade Architecture Ltd Если позволяет высота потолка, в небольшой студии можно отвести место под творческую зону на импровизированном втором этаже. Для компактного диванчика, стола и мольберта много пространства не потребуется, зато у вас будет собственный уголок под мастерскую. Отличное решение для тех, кто живёт один или в паре.

8. На весу

Дизайн: Twelve Chairs

Дизайн: Atelier 317C

Сделайте столик навесным: закрепите столешницу нужной глубины при помощи консолей-кронштейнов, на которых бы вы крепили традиционную полку. Тогда для размещения небольшого места для творчества подойдёт любой пустующий проём или уголок. Кстати, вопрос крепления рабочего стола отпадёт сам собой, если использовать в качестве опоры соседнюю мебель подходящей высоты.