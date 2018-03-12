Мария Погребняк и другие светские дамы показали свои коллекции одежды 

Линия Марии Погребняк заслуживает отдельного внимания. Шоу под названием «Легион» было необычным: на первые ряды посадили женщин-ветеранов с красными гвоздиками — они выражали бесконечную силу женского мужества. Мария разъяснила идею показу на странице в Instagram: «Это о женщинах-воинах! Мы все кажемся хрупкими, но внутри мы все сильные, мы встали на один уровень с мужчинами! Для нас гвоздь забить или собрать мебель, даже машину починить — не проблема! Многие из нас мамы, жены, но при этом мы работаем и все успеваем!» Линия отвечает духу этого высказывания: облегающие платья с молниями и стразами обнажают душу амазонки в нежном женском обличье. Мария Погребняк Павел Погребняк Анна Калашникова Игорь, Павел и Георгий Сергеевы, Сюзанна Маргарян Светлана Бекарева в показе «Королевский кашемир» опиралась на тренд «спортшик», где любая вещь функциональна и подходит для активного отдыха. Основная фишка — вышивка стеклом, она и делает эти образы уникальными. Группа дизайнеров LIGVIANNI, куда входят братья Павел, Георгий и Игорь Сергеевы, представила цветастую коллекцию образов, где пастельные тона сочетаются с ультраяркими. Это трио создает как высокую моду, так и pret-а-porter, и в своем творчестве дизайнеры обращаются к чувственному восприятию моды. Молодой и перспективный дизайнер Алексей Попов в новой линии Popov fu взялся за неоднозначную «меховую» тему. Он решил доказать, что мех может быть «стильным, модным, молодежным», если его правильно носить. Эксперимент удался, и теперь столичная публика наслаждается сложными формами дизайнерских исканий. Показ Mugaco — классика в действии. Бренд представил галерею из атласных, фатиновых и шифоновых вечерних платьев. Фактура некоторых напоминает образы средневековых принцесс, но есть и современные look'и — короткие спереди и длинные сзади, пышные и скромные. Наряды на любой вкус и возраст: коллекция включает и детскую линию. На этом совместном шоу интересы женственности и элегантности представляла модельер Лусине Бабалян. Ее бренд Lusine Babalian AIphaori выступает за модное благородство во всем: в цвете, предпочитая голубые, бежевые и жемчужные оттенки, и в тканях — только легкие материалы. В новой линии SUMARA Suzanna Margarya нельзя не восхищаться декором. Простые силуэты смотрятся беспроигрышно с талантливой росписью по ткани и новым сочетанием узоров, которое захватывает воображение. Но бренд остается верен главным мировым трендам — «голым» платьям и цветочным принтам. Коллекцию handmade представила дизайнер Анастасия Щипанова. Девушка по образованию художник, и весь свой эстетический вкус она вложила в эту линию, что выразилось в прекрасной акриловой росписи по шелку. Основная цветовая гамма черная и голубая как символ покоя и умиротворения. Анна Данилова занимается дизайном и изготовлением платков, и ее новая линия была посвящена именно этому. Нарядные модели в атласных платьях шагали по подиуму с платком в руках или на голове. Это был отличный финальный аккорд показа. Всех этих дизайнеров объединяет любовь к индивидуальному стилю и переосмыслению классики, которые они выгодно «осовременили». Как это было, смотри в нашей фотогалерее! Еще больше новостей, видеопоказов и звездных хроник, а также прямую трансляцию с подиума смотри на нашем специальном проекте и оставайся в тренде! Текст: Марина Токарева Фото: Екатерина Ширинкина / WMJ.ru