«Люди не хотят переезжать»: в мэрии Ростова прокомментировали ситуацию с рушащимся домом на Суворова

Администрация донской столицы ответила на публикацию 161.ru о доме на Суворова, 7. В здании сыпется потолок, трескаются стены, и жильцам попросту страшно находиться в собственных квартирах.

— В начале марта специалисты управления ЖКХ Кировского района встретились с жителями дома на Суворова. Присутствующие жители в категоричной форме отказались от переселения в помещения маневренного фонда, — сообщили в администрации.

Жители дома объяснили свою позицию тем, что им не дают необходимые для переезда документы.

— Для того, чтобы переехать в маневренный фонд, нам нужно постановление о том, что в доме чрезвычайная ситуация, или что он аварийный, — утверждает ростовчанка Инна Федорова . — Нам его не дают и предлагают переселить без него. Но без этого документа нас смогут в любой самый неподходящий момент выселить из временных квартир. Во-вторых, мы просто не сможем заранее узнать, куда нас поселят — матери с двумя детьми не хотелось бы, например, в комнату площадью шесть квадратов или же комнату, где до них жили какие-нибудь наркоманы. Нам нужно законное основание для переезда.

Жить в этом доме просто опасно

Для признания дома аварийным необходимо специальное исследование стоимостью около 200 тысяч рублей.

— К сожалению, из городского бюджета мы не можем выделять деньги на проведение этих работ, порядок существует для всех, — прокомментировал ситуацию замглавы по вопросам ЖКХ Ростова Владимир Сакеллариус

Сами жильцы дома собрать такую сумму не могут: в доме больше 20 квартир, но живут здесь постоянно всего около пяти семей — установить контакт с остальными не получается, они годами не появляются здесь.