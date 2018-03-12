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«Люди не хотят переезжать»: в мэрии Ростова прокомментировали ситуацию с рушащимся домом на Суворова
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«Люди не хотят переезжать»: в мэрии Ростова прокомментировали ситуацию с рушащимся домом на Суворова 

161.ru 12 марта 2018
Фото: 161.ru
Администрация донской столицы ответила на публикацию 161.ru о доме на Суворова, 7. В здании сыпется потолок, трескаются стены, и жильцам попросту страшно находиться в собственных квартирах.
— В начале марта специалисты управления ЖКХ Кировского района встретились с жителями дома на Суворова. Присутствующие жители в категоричной форме отказались от переселения в помещения маневренного фонда, — сообщили в администрации.
Жители дома объяснили свою позицию тем, что им не дают необходимые для переезда документы.
— Для того, чтобы переехать в маневренный фонд, нам нужно постановление о том, что в доме чрезвычайная ситуация, или что он аварийный, — утверждает ростовчанка Инна Федорова. — Нам его не дают и предлагают переселить без него. Но без этого документа нас смогут в любой самый неподходящий момент выселить из временных квартир. Во-вторых, мы просто не сможем заранее узнать, куда нас поселят — матери с двумя детьми не хотелось бы, например, в комнату площадью шесть квадратов или же комнату, где до них жили какие-нибудь наркоманы. Нам нужно законное основание для переезда.
Жить в этом доме просто опасно
Для признания дома аварийным необходимо специальное исследование стоимостью около 200 тысяч рублей.
— К сожалению, из городского бюджета мы не можем выделять деньги на проведение этих работ, порядок существует для всех, — прокомментировал ситуацию замглавы по вопросам ЖКХ Ростова Владимир Сакеллариус.
Сами жильцы дома собрать такую сумму не могут: в доме больше 20 квартир, но живут здесь постоянно всего около пяти семей — установить контакт с остальными не получается, они годами не появляются здесь.
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