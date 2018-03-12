Мария Погребняк показала свою коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week Russia 

Мария Погребняк Павел Погребняк Анна Калашникова Коллекция M. I. R.277 осень-зима 2018/19 Коллекция M. I. R.277 осень-зима 2018/19 Коллекция M. I. R.277 осень-зима 2018/19 Коллекция M. I. R.277 осень-зима 2018/19 Коллекция M. I. R.277 осень-зима 2018/19 Коллекция M. I. R.277 осень-зима 2018/19 Коллекция M. I. R.277 осень-зима 2018/19 Коллекция M. I. R.277 осень-зима 2018/19 Мария Погребняк уже несколько лет является не только моделью, певицей и многодетной мамой, но еще и дизайнером. Вчера она представила новую коллекцию своего именного бренда на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Обычно Мария создает «летящие» платья с цветочным принтом и другие романтичные наряды, но на этот раз она пошла в другом направлении. Модели показали дерзкие и сексуальные вещи в рок-стиле. Среди прочих гостей коллекцию Погребняк оценили Анна Калашникова, Константин и Ольга Андрикопулос, а также, разумеется, супруг дизайнера Павел Погребняк. Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru