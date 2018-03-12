Ещё 20 гостиных, которые вдохновят вас на перемены в интерьере

Продолжаем разговор о преобразованиях интерьера. Не переживайте, если ваша гостиная совсем маленькая и кажется, что уже ничего нельзя сделать. В нашем длинном списке вы найдёте вдохновение для преобразований любого масштаба и сложности.

Эклектика

Зачем идти по проторённой дороге, выбирать какой-то один стиль, следовать единообразной палитре и подчиняться чьим-то правилам, если можно собрать всё лучшее в одном помещении и насладиться победой над предрассудками? Эклектика — путь бунтарей, художников и просто свободных духом. Если вы один из них, мы вам не указ, делайте, что велит вам сердце.

Оттенки земли

Нет, к чернозёму это отношения не имеет. У земли палитра побогаче будет — от самых светлых оттенков бежа до насыщенного коричневого. Не забываем про серые камни, зелёный мох и чистые голубые ручьи.

Гостиная в такой палитре, как, например, в проекте студии дизайна Bright Flat, окутает вас ощущением покоя, защищённости и глубокого понимания бренности всего сущего. Здесь вы наконец-то сможете расслабиться и раскрыть своё творческое я.

Неоклассика

Если вы потерялись в вариантах, не знаете, что выбрать, но уважаете классику, спокойную палитру и стиль, то вот вам неоклассическая гостиная от дизайнера интерьеров Катерины Шаховой. Вполне возможно, для этого звания вашей гостиной не хватает всего пары деталей.

Необычная мебель

Подвесные кресла, дейбеды, натяжные полки, этнические столики и любая авторская мебель с прицелом на эклектику внесёт такой же мощный поток перемен в вашу гостиную, как разом все робкие идеи, посещавшие вас в период особой скуки.

Мебель такого рода — это в первую очередь совершенно новые физические ощущения, нередко выход из зоны комфорта и расширение границ личных возможностей. Всё это очень полезно для психики современного человека. Так что вперёд!

Деревянный кофейный столик

Столики из среза дерева — невероятно стильная штука. Они привлекают внимание, легко вписываются в любую цветовую гамму и практически любой интерьер. Взгляните, например, на проект дизайн-студии Алёны Чекалиной. Если же ваша гостиная и так прекрасна, а желание чего-то нового у вас исключительно предметного характера, поставьте в центре гостиной такой вот столик и спокойно выдохните.

Принты и орнаменты

Нейтральные стены, пол и потолок мы трогать не будем. Принты, орнаменты и всевозможные рисунки мы предлагаем нанести поверху. То есть постелить ковёр с яркими цветами, повесить пару-тройку постеров с замысловатым рисунком, как, например, сделала Ксения Усанова в своём проекте. А ещё ведь можно перетянуть мебель, докупить новых подушек, бросить пару пледов с индийскими мотивами.

Вариантов обыграть идею множество, лишь бы вам нравился результат. Одно можно сказать точно: вашу новую гостиную никто не узнает.

Серый цвет

Сдержанный, стильный, благородный, графичный, спокойный — всё это серый цвет. И если эти эпитеты вам так или иначе близки, то пришло время перенести своё я на обстановку гостиной. Скучно не будет, будет очень круто.

Светло и ярко

Не все любят белые стены, мы помним. Поэтому вот вам идея — почему бы не наплевать на предрассудки и увещевания доброжелателей? Если очень хочется, то можно! Красьте стены в розовый, перетягивайте диван зелёным бархатом, стелите на пол оранжевый коврик, раскрывайте шторы и поглубже вдохните новой жизни. Она не за горами.

Формы 60-х Мода на мебель наших мам и бабушек ещё не прошла, к тому же классика не стареет. Если вам всё надоело и хочется чего-то знакомого, но не до оскомины, уютного, но не деревенского, стильного, но не минималистского, то мебель в стиле середины прошлого века — ваш вариант.

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