Семейная квартира для фанатов «Звёздных войн»

В этом проекте не потребовалась глобальная перепланировка, так как хозяев устраивало имеющееся зонирование. Дизайнеры лишь незначительно подвинули дверные проёмы, а в гостиной зоне увеличили один из них до потолка. Помимо этого, были соединены зоны гостиной-кухни-столовой, а также размещена душевая в санузле для гостей. Получилось это благодаря уменьшению толщины стены в прачечной.

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Учился в СПАСК на техника-архитектора и в СПбГТУ — промышленно-гражданское строительство. Проходил многочисленные курсы по дизайну интерьера и управлению бизнесом.

До создания собственной студии работал в ведущих архитектурных мастерских Санкт-Петербурга, в том числе в архитектурной мастерской Мамошина.

Публиковался в различных интерьерных изданиях.

Получил несколько профильных наград.

geometrium.com Проекты ВСЕ Филиград 2 Дизайн-проект в современном эко-стиле для мужчины

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Окончил МХУПИ (к), направление — художник-скульптор.

Окончил Школу архитектуры и дизайна, специальность «дизайнер интерьера». Прошёл многочисленные курсы повышения квалификации по 3D-визуализации и дизайну, а также управлению бизнесом.

Вместе с Алексеем Ивановым в 2013 году создал студию дизайна интерьера.

Публиковался в различных интерьерных изданиях.

Получил несколько профильных наград.

geometrium.com Проекты ВСЕ Филиград 2 Дизайн-проект в современном эко-стиле для мужчины

В этом интерьере дизайнерам нужно было учесть увлечение главы семьи тематикой «Звёздных войн» и предусмотреть место в квартире для его коллекции фигурок и постеров.

Чтобы создать атмосферу «Звёздных войн», стены оформили в чёрно-белых цветах, а стену при входе украсили фигурой Дарта Вейдера. Гамма цветов в детских комнатах более разнообразная, некоторые стены дизайнеры отделали краской для рисования мелом.

Выполняя пожелание заказчиков, дизайнеры в некоторых местах сохранили существующий бетон, а также частично отделали интерьер штукатуркой под бетон.

У этой семьи очень много вещей, поэтому в интерьере важно было предусмотреть максимальное количество систем хранения.

Что и было сделано дизайнерами, при этом удалось сохранить свободное пространство в квартире.

Шкаф, который встречает гостей при входе, благодаря подсвечиваемой нише для обуви как будто висит в воздухе. Кроме этого огромного трёхметрового шкафа, дизайнеры разместили кладовку для коляски.

В столовой зоне размещён остров и колонна для хранения.

Чтобы акцентировать внимание на имеющейся у заказчика коллекции предметов из «Звёздных войн», дизайнеры использовали специальный подсвеченный стеллаж в гостиной.

Кухня: Italon, Tikkurila, А-Мебель, Granilan, Calligaris, ИКЕА, Panton Transparent, Archpole, Donolux, Centrsvet, Legrand, Blanco.

Гостиная: ИКЕА, Tikkurila, Cenova, Cosmorelax, Softline, «Авелон», Make-loft, Donolux, Centrsvet, Legrand.

Здесь оборудовали и большую гардеробною с полками, которые идут до потолка. А так как потолки в квартире почти четырёхметровой высоты, дизайнеры предусмотрели в гардеробной специальную лестницу.

В детских комнатах шкафы возле входа решают сразу две проблемы: дополнительное хранение и выравнивание площади прямоугольной комнаты. Детские вещи и игрушки можно хранить на различных полках и стеллажах.

Дизайнеры решили не добавлять новых декоративных элементов в этот интерьер, чтобы акцентировать внимание на большой и высокой площади квартиры. Существующий декор обозначен фигурками «Звёздных войн», и авторы проекта лишь поддержали эту тематику постерами.

Санузлы: Atlas Concorde, Italon, Tonalite, Aquanet, Awelon, Donolux, Centrsvet, «Вентс», Legrand, Roca, Grohe, Jacob Delafon, ArtCeram, Arbonia.

Другие комнаты: ИКЕА, Noreedge, Awelon, «Дубовая Долли», Granilan.

Обои, краска, текстиль: Tikkurila, Blackboardpaint.

Полы, двери: Italon, Barline, Sofia, Dorian.

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