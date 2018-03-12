Что такое мильфлер?

Фото на обложке: REX/Shutterstock

Само слово «мильфлер» с французского переводится как «тысяча цветов». Небольшого размера цветы могут быть как на темном, так и на светлом фоне, быть яркими или еле различимыми.

Как и клетка виши, принт мильфлер изначально использовался не в одежде. Во Франции в XV–XVI веках была традиция украшать цветами занавески во время католических праздников. Эта идея понравилась ткачам из города Арраса, они стали ткать первые безворсовые ковры — гобелены, фон которых чаще выполнялся в темном цвете и украшался множеством разнообразных мелких цветов.

Впервые узор мильфлер на одежде появился во Франции лишь в 40-х годах XX века. Его популярность стала расти относительно недавно — с 1967 года, в эпоху движения хиппи. Впрочем, до 80-х годов мильфлер считался легкомысленным рисунком, в основном его использовали в декоре интерьера, постельного белья и детской одежды.

Сегодня сложно себе представать летний женский гардероб без платья или юбки с россыпью мелких цветов. Такой принт поднимает настроение, делает образ романтичным и легким.

Фото: Olivier Degoulange/REX/Shutterstock

Фото: Olivier Degoulange/REX/Shutterstock

Фото: REX/Shutterstock

Фото: REX/Shutterstock

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