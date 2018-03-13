В Барнауле продают антикварный буфет за 175 тысяч рублей

Антиквартный буфет стоимостью 175 тысяч рублей выставили на продажу в Барнауле.

Буфет с витражами, выполненный в стиле «Мейхелен», имеет размеры 239 на 98 см. Пока это самое дорогое предложение в разделе «антиквариат» на сайте бесплатных объявлений.