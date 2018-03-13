Ещё
В Барнауле продают антикварный буфет за 175 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Барнауле продают антикварный буфет за 175 тысяч рублей 

АиФ — Алтай 13 марта 2018
Фото: АиФ - Алтай
Антиквартный буфет стоимостью 175 тысяч рублей выставили на продажу в Барнауле.
Буфет с витражами, выполненный в стиле «Мейхелен», имеет размеры 239 на 98 см. Пока это самое дорогое предложение в разделе «антиквариат» на сайте бесплатных объявлений.
Для сравнения: новая серебряная икона «Николай Чудотворец» стоит здесь 120 тысяч рублей, нарды «Солнце» — 36900 рублей, царский самовар «Бочка» — 25 тысяч рублей, серебряные подносы (Германия) — 25 тысяч рублей, статуэтка «Первое слово» Городницкого фарфорового завода — 20 тысяч рублей.
АиФ — Алтай: последние новости
АиФ-Алтай и «Молочная сказка» разыгрывают путевку в Горный Алтай АиФ-Алтай объявляет фотоконкурс «Мой любимый кот» Специалисты рассказали об искусственных добавках в различных напитках
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность31
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой25
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение