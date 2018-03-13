Необыкновенное преображение обыкновенного дерева

Приближается весна, садоводы приступают к обрезке плодовых деревьев. Вполне возможно, что кто-то недавно приобрел или получил по государственной программе неосвоенный участок земли, и ему предстоит большая работа по выкорчевыванию диких зарослей. В любом случае — если в вашем распоряжении окажется огромная куча ветвей, корней и стволов — не спешите пускать всё это богатство в топку, а попробуйте увидеть в бесформенном деревянном сучке какой-то новый предмет и воплотите вашу фантазию в жизнь.

Из этих неказистых палок можно сделать поистине неповторимые вещи

Да будет свет!

Итак, что же можно сделать из, казалось бы, бросового материала, пригодного лишь для растопки печки или костра? На самом деле вариантов — великое множество. Начнем хотя бы с деревянных светильников. Конечно, можно просто поджечь сухой сучок и пройтись с таким «факелом» по вечернему саду, освещая себе путь. Но если приложить к сухой ветви немного дополнительных аксессуаров и чуточку фантазии, то получится вот такое настенное бра:

Бра из ветвей

Или прекрасная настольная лампа.

Настольные лампы из дерева

Из более массивного материла можно изготовить великолепные напольные светильники.

Деревянные напольные светильники

Да что там бра и лампы! Из деревянных ветвей некоторые умельцы создают целые люстры! От самых простых и минималистичных до весьма изысканных и замысловатых.

Люстры из ветвей

И, конечно же, из любых частей спиленного дерева выходят самые разнообразные подсвечники.

Подсвечники из различных частей спиленного дерева

Кстати, в последние годы в Европе в моду вошли изделия из бересты. Из неё делают абажуры, стеновые панели, мебельные фасады. Кора березы считается элементом так называемого скандинавского стиля. Но мы-то с вами знаем, чей это национальный символ. Такие туесочки, корзиночки и шкатулочки из бересты очень часто доставались нам в наследство от мам и бабушек.

Такие туесочки у многих пылятся на чердаках и антресолях…

А вот симпатичный абажур из этого материалы мы вполне можем сделать собственноручно.

Абажур из бересты

Дом начинается с… вешалки

От осветительных приборов из дерева перейдем к более фундаментальным вещам. Представим себе, что нас пригласили в удивительный дом, в котором почти все вещи выполнены из дерева в его практически первозданном виде. Как известно, театр начинается с вешалки. И этот дом тоже начинается с прихожей и с той самой вешалки, которую вполне можно изготовить из обыкновенного спиленного ствола с сучками. Простейшая конструкция, но служить она будет долго и надежно.

Вешалка из ствола дерева в прихожую

Повесили одежду — можно и в зеркало взглянуть, поправить прическу и освежить макияж. Обратите внимание не только на себя, но и на великолепную оправу из обыкновенных деревянных веточек.

Оправа из деревянных ветвей для зеркала

Из прихожей перемещаемся в гостиную. И в какой же роли может выступить дерево здесь? Во-первых, это самые разные полочки для книг или любых других мелочей. Вот напольные варианты:

Напольные полки из дерева

А это — настенные:

Настенные полочки из дерева

Во-вторых, это всевозможные журнальные столики, выполненные как полностью из дерева, так и частично.

Столики — деревянные частично или полностью

В-третьих, это прекрасные картины, украшающие стены. Есть даже столь популярные сейчас модульные варианты.

Необыкновенные картины из элементов дерева

Обратите внимание на карнизы. Догадываетесь, из чего они сделаны?

Оригинальные карнизы

Зонировать пространство в доме можно при помощи тоненьких березок или любых других молодых деревьев.

Зонирование пространства

Поднимаемся на второй этаж. Боже мой, какие чудные перила — и красиво, и держаться очень удобно!

Перила из ветвей

Если хозяева позволят, то на секундочку заглянем в спальню. И что же мы увидим там? Вот это кровать! На такой впору почувствовать себя сказочной лесной нимфой.

Сказочные деревянные кровати

Гостеприимные хозяева приглашают к столу. Не забываем заглянуть в ванную комнату, чтобы помыть руки. Такой, казалось бы, прозаичный предмет, как держатель для туалетной бумаги, приобрел совершенно уникальный вид.

Держатель для бумаги

На кухне тоже нашлось место для деревянных изделий. Трудно поверить, но даже раковина, в которой постоянно течет вода, выполнена из этого далеко не самого влагостойкого материала.

Деревянные раковины

Столовая мебель выглядит на редкость солидно и устойчиво. Такие стулья наверняка выдержат любой вес, так что даже самые «фактурные» гости могут сидеть спокойно.

Столовая мебель

На открытой веранде среди зеленой листвы мебель из дерева выглядит очень гармонично.

Мебель на веранде

А вот и деревянная посуда. Суп в неё, конечно, не нальешь, но для чего-то сухого и твердого вполне сгодится. Для хранения винных бутылок дерево также идеально подходит.

Деревянная посуда

Милые безделушки Ну как, понравился вам такой «деревянный» домик? Не хотите воплотить фантазию в жизнь? Конечно, сделать это будет не просто. Предлагаем начать с малого — сделать из «деревяшек» какие-нибудь забавные фигурки. Это не так сложно, а если все получится и понравится, можно и на что-то большее замахнуться. Смастерите для начала вот таких забавных пляшущих человечков.

Пляшущие человечки из деревянных палочек

Любителям морских просторов понравятся деревянные корабли.

Корабли

А стены могут украсить обитатели океанских глубин.

Подводные жители

Деревянные птички не разбудят вас своим гомоном и стуком ранним утром, но ваш дом, несомненно, украсят.

Птицы

Из такого ценного и податливого материла как дерево можно изготовить массу необходимых и красивых вещей — от самых сложных, которые под силу осилить только мастеру-профессионалу, до простейших, доступных даже ребенку. Главное — желание творить и преображать к лучшему всё вокруг.

Работать с деревом непросто, но все начинается с малого…

Кстати, авторы и читатели нашего сайта тоже предлагают немало интересных идей для создания чудесных вещей из дерева — от настенных часов, светильников и скамеечек до скворечников и замысловатых элементов ландшафтного дизайна:

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