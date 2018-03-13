Эти спальни больше не выпускают: «Миассмебель» распродает уходящие коллекции со скидкой 40%

Хорошая новость для ценителей классических интерьеров и поклонников добротной мебели от фабрики «Миассмебель». Скидки в салонах этого производителя достигли исторического максимума. Впервые за время существования торговой марки объявлена акция на две уходящие коллекции сезона, которые считались бестселлером на протяжение долгих лет. Линейки спален Bristol и Floriana можно купить со скидкой 40%. Эта распродажа — последний шанс полностью или частично обновить интерьер, купив мебель из массива дуба в стиле вечной классики, а также дополнить или укомплектовать спальню кроватью, прикроватной тумбой, комодом или шкафом из коллекций Bristol и Floriana. Оба гарнитура сняты с производства. При покупке всего комплекта мебели скидка составит 40%, приобретение одного элемента обойдется на 25-30% дешевле прайсовой стоимости. Коллекция Bristol, выполненная в стиле аристократичной английской классики — прекрасное решение для меблировки спокойной спальни. Мягкая текстура натурального дерева, совершенная классическая симметрия и четкость линий позволят создать теплую и комфортную атмосферу, располагающую к отдыху и расслаблению. Представлена двумя цветами — беж и орех.

Изящная композиция Floriana каштан, наполненная традиционной итальянской роскошью, станет прекрасным решением для оформления спальни. Спокойная цветовая гамма, строгие классические формы — все это навевает приятную атмосферу покоя и комфорта. Центром всей композиции, безусловно, является кровать. Кровати Floriana — это настоящее произведение искусства: плавные линии, объемные карнизы и цоколи, отделка пленкой и шелкография придают спальне особенный шарм и эстетику.

— Фабрика не стоит на месте, идет в ногу со временем, — комментирует Елена Мигальчова, директор филиала фабрики «Миассмебель» в Челябинске. — Две полюбившиеся уходящие линейки мы предлагаем купить с выгодной скидкой. Сегодня у наших клиентов, которые ранее заказывали изделия для своих спален по отдельности, появилась последняя возможность укомплектовать интерьер в духе Bristol или Floriana, чтобы он приобрел законченный вид. Больше этого шанса не будет, поскольку выпуск этих «вечных» композиций прекращается. На смену ретроколлекциями пришли две линейки неоклассической мебели. Они уже были презентованы на профильной выставке в Москве. Это гарнитуры Mirella и Canaletto, которые уже доступные в салонах фабрики «Миассмебель». Подробности о новинках и распродажах — у продавцов-консультантов в фирменных салонах-магазинах. Сроки проведения акции и количество товара ограничено.

телефон единой справочной: 8 (351) 729-85-09;miass.miassmobili.com;chel@miassmobili.com.

*Данная скидка не суммируется с другими видами снижения цен, в том числе со снижением цен по дисконтным картам. ** Количество товара ограничено. В период проведения акции продавец оставляет за собой право изменять условия. ***Акция не распространяется на сеть салонов в Москве, Московской области и в г. Тюмень.