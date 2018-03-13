В Hoff началась весенняя распродажа

Решили обновить интерьер к весне? Советуем заглянуть в Hoff: там сейчас действуют скидки до 40% на мебель и аксессуары для дома. Со скидкой можно купить мебель для гостиной и прихожей, кровати и матрасы, постельное белье, предметы декора и посуду. Подробную информацию можно узнать здесь.

Hoff — это российская сеть товаров для дома. Сеть включает 29 магазинов: 20 гипермаркетов, 10 из которых находятся в Москве, 2 — в Краснодаре и по одному в Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Сочи и Оренбурге, а также 9 магазинов мини-формата.