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В Hoff началась весенняя распродажа
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В Hoff началась весенняя распродажа 

Inmyroom 13 марта 2018
Фото: Inmyroom
Решили обновить интерьер к весне? Советуем заглянуть в Hoff: там сейчас действуют скидки до 40% на мебель и аксессуары для дома. Со скидкой можно купить мебель для гостиной и прихожей, кровати и матрасы, постельное белье, предметы декора и посуду. Подробную информацию можно узнать здесь.
Hoff — это российская сеть товаров для дома. Сеть включает 29 магазинов: 20 гипермаркетов, 10 из которых находятся в Москве, 2 — в Краснодаре и по одному в Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Сочи и Оренбурге, а также 9 магазинов мини-формата.
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