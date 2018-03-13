Неоклассика и оттенки синего: квартира для большой семьи

Основным пожеланием заказчиков, семейной пары с тремя детьми, было объединить две квартиры и получить просторное жилье с четырьмя спальнями, двумя ванными и постирочной. А главным источником вдохновения стала Португалия — с ее фасадами в оттенках синего и плиткой азулежу.

Перепланировку делать не стали, но после объединения двух квартир возникла проблема: в самом центре пространства оказался воздуховод — трубы для вентиляции. Скрыть его было невозможно — пришлось искать другое решение.

В итоге дизайнер Екатерина Углова превратила его в книжные шкафы — помогли в этом панелирование и декоративное освещение.

Интерьер решили выдержать в стиле неоклассики — она выигрышно смотрится в просторных помещениях. А на сине-белую цветовую гамму владельцев квартиры вдохновили фотографии фасадов домов в Португалии, где очень популярен глубокий темно-синий оттенок.

Стены покрыли краской Farrow & Ball, а на пол во всех комнатах уложили паркет Admonter из светлого дуба. Благодаря теплому оттенку паркета интерьер с синими стенами не кажется холодным. В отделке санузла использовали плитку Mutina — она, как и фартук на кухне, напоминает португальские изразцы азулежу.

Систем хранения в квартире достаточно. Эту функцию взяли на себя стеллажи с открытыми полками и выдвижными ящиками, шкафы с зеркальными фасадами, винтажные комоды и консоли. А в каждой детской разместили шкафы для одежды и игрушек по индивидуальным эскизам.

Всю мебель купили в Curations Limited — причем всего за один день, выбирая из предметов, которые были в наличии. Белоснежный кухонный гарнитур — авторства Giulia Novars. Свет и декор — в основном Eichholtz и Visual Comfort Gallery. А для штор взяли обычную хлопковую ткань натурального оттенка.

Холл (коридор) Отделка: краска, Farrow & Ball Напольное покрытие: Admonter Мебель (стол, стул, комод и проч.): Curations Limited Декор: Eichholtz Освещение: Visual Comfort Gallery

Гостиная Отделка: краска, Farrow & Ball Напольное покрытие: Admonter Мебель: Curations Limited Ковер: Dovlet House Текстиль: шторы, Prima Studio Декор: LeHome Interiors Освещение: Eichholtz

Детская Отделка: краска, Farrow & Ball Напольное покрытие: Admonter Мебель: шкафы и панели, «Биомебель Чебоксары» Ковер: Dovlet House Текстиль: шторы, Prima Studio Декор: LeHome Interiors Освещение: люстра, Foscarini

Кухня Отделка: краска, Farrow & Ball Напольное покрытие: Admonter Мебель: Curations Limited Гарнитур: Giulia Novars Бытовая техника: Bosch Освещение: Eichholtz

Санузлы Отделка: краска, Farrow & Ball Напольное покрытие: плитка, Mutina

Проект недели: квартира с удобной планировкой

Интерьер недели: стильная двушка с окном в спальне

«Интерьер наизнанку»: урбанизм в московской высотке