Квартира для семьи с ребенком и питомцами: проект Алены Юдиной

Современная квартира может сочетать все преимущества жизни в центре Москвы и уровень комфорта как в загородном доме. Как этого добиться, продемонстрировала дизайнер Алена Юдина . Она выбрала просторную четырехкомнатную квартиру в жилом комплексе бизнес-класса «Символ» и разработала дизайн-проект интерьера для большой семьи. Посмотрим?

Отметим, что квартира со свободной планировкой в ЖК «Символ» изначально была хорошо продумана. Здесь есть три спальни, место под гардеробную, три санузла и изолированная кухня. Единственным минусом я бы назвала длинный коридор между всеми помещениями в 7 кв. м.

Вариант переустройства этой планировки я сделала под себя, а потом поняла, что среди моих друзей тоже найдется много тех, кому бы он подошел.

Начну с домашнего офиса. Последние тенденции таковы, что в мире появилось много новых специальностей, которым не нужно работать из офиса. И речь не только про интерьерных дизайнеров. Конечно, есть классный формат коворкингов, но тут тоже найдутся свои плюсы и минусы.

Я за то, чтобы иметь дома полноценное рабочее помещение. Не место на кухне, при спальне или на балконе, а именно изолированное помещение, когда площадь квартиры, как в данном случае, это позволяет. Кабинет следует разместить максимально удаленно. Когда место для него на плане выбрано, я могу продолжить дальнейшее планирование.

Для достижения этой цели я объединяю гостиную с кухней: теперь за столом можно с комфортом разместить 15 человек. На плане стол нарисован в собранном состоянии.

Дальше — спальня. Ее хорошо бы иметь рядом с гардеробной. Но помещение площадью 13,69 кв. м, примыкающее к гардеробной, оказалось тесным для комфортного расположения кровати со спальным местом 180×200 и тумб, а ведь еще хотелось поставить комод и кресло. Также по опыту своих друзей с детьми знаю, что надо быть готовым найти место в спальне для кроватки.

Поэтому в комнате при гардеробной обустроили детскую, а спальня стала соседней комнатой. Так как ежедневно ходить через детскую в гардеробную не очень удобно, гардеробы для хранения нательной одежды организованы во всю стену в спальне. А дальняя гардеробная будет служить скорее как кладовая: для хранения сезонной одежды и обуви, чемоданов, спортивного инвентаря.

Двух санузлов на такую площадь более чем достаточно, поэтому третий при входе переделан в постирочную-кладовую с небольшим душем для домашних животных. Он же будет служить для мытья обуви, самокатов, велосипедов и набора воды в ведро во время уборки. Длинный нефункциональный коридор таким образом сократился до 4 кв. м. У входа сразу имеем большую представительную зону, а все личные помещения скрыты от гостей. При этом не пришлось спорить, кому отдать балкон.

На обложке: дизайн-проект Алены Юдиной.