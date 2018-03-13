5 свежих идей для маникюра на Пасху

Модный маникюр с декором можно делать не только на Новый год и в День всех влюбленных, но и на Пасху (в этом году праздник выпадает на 8 апреля).

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/5-svezhih-idej-dlya-manikyura-na-pashu/