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5 свежих идей для маникюра на Пасху
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5 свежих идей для маникюра на Пасху 

Peopletalk 13 марта 2018
Фото: Peopletalk
Модный маникюр с декором можно делать не только на Новый год и в День всех влюбленных, но и на Пасху (в этом году праздник выпадает на 8 апреля).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/5-svezhih-idej-dlya-manikyura-na-pashu/
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