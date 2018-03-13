Город— сказка. Дом бизнес-класса ЖК «Гулливер» сдан в эксплуатацию

Отдохнуть от шума и суеты большого города, просыпаться под пение птиц, дышать свежим воздухом— разве это не счастье? Для этого не нужно уезжать из города. ЖК «Гулливер», расположенный в уютном и живописном районе, доказывает, что счастье рядом— в самом центре Перми. ЖК «Гулливер»— особенный проект, в котором сочетаются сразу несколько удачных факторов: оригинальная архитектура, удобное расположение в самом центре города, большая закрытая территория с выходом в парк, прекрасные виды из окон и продуманная планировка.

В распоряжении жителей ЖК «Гулливер» вся социальная и коммерческая инфраструктура города, а основные транспортные артерии (Комсомольский проспект, улицы Куйбышева) находятся в минутной доступности, что дает возможность моментально включаться в жизнь мегаполиса, не теряя драгоценных минут. В районе квартала действуют детские сады, школы, медицинские учреждения и аптеки, кафе и рестораны, супермаркеты и крупные торговые центры. В то же время буквально через дорогу от квартала находятся стадионы «Юность» и «Динамо», кинотеатр «Кристалл» и Центральный парк развлечений им. Горького. Достопримечательность квартала— большой роскошный зеленый массив на два гектара с сохранившимися вековыми деревьями. Современный городской парк будет оборудован детскими и спортивными площадками и станет идеальным местом для неспешных прогулок с детьми или вечернего променада с семьей и друзьями. Внутриквартальная дорога проходит по внешнему периметру квартала, а значит во время прогулки по парку, шум, выхлопные газы и автомобили не потревожат отдыхающих.

Система безопасности в доме по Революции, 50 продумана до мельчайших подробностей: в квартирах оборудован видеодомофон, с помощью которого можно посмотреть видео с камер наблюдения на парковке и детской площадке, увидеть того, кто хочет войти в подъезд и открыть дверь. Одно из преимуществ квартир— это трехметровые потолки. Высокие потолки позволят использовать в интерьере необычные декоративные детали: люстры с массивными и длинными подвесами, крупногабаритную мебель или многоярусные конструкции на потолке. Живые языки пламени, пляшущие в камине, теперь не привилегия частного дома. В бизнес-класс ЖК «Гулливер» на верхних этажах оборудована дымоходная система с возможностью реализации настоящего дровяного камина.

В бизнес-класс ЖК «Гулливер» представлены квартиры от однокомнатных в 46 кв.м до четырехкомнатных квартир площадью свыше 100 квадратов, в подъезде всего от пятнадцати до двадцати пяти квартир. В квартире уже выполнена отделка «под чистовую»— новоселы сразу смогут начать воплощать в жизнь свои оригинальные дизайнерские задумки.

Во всех квартирах дома бизнес— класса реализуется базовый пакет домашней автоматики— система «Умный дом». В каждой квартире установлен датчик контроля протечки в санузле, датчик температуры и влажности воздуха, система охраны в коридоре квартиры. Благодаря широкому спектру функций, которые можно настроить по своему желанию, легко выбрать необходимый набор конфигураций и создать свой идеальный сценарий комфортной жизни.

ЖК «Гулливер»— это воплощение мечты о комфорте, безопасности и гармоничной жизни в самом центре мегаполиса, где будет уютно всем жителям.

Успевайте купить квартиру в современном жилом квартале «Гулливер» в центре Перми!

Застройщик АО «КОРТРОС— Пермь», ул. Куйбышева, 61, тел. (342) 215-5775. Проектная декларация на сайте gulliverperm.ru.