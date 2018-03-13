Открылись российские продажи самого роскошного «Лексуса»

Флагманский седан Lexus LS, наконец, добрался до российского авторынка. Автомобиль получил совершенно новый дизайн кузова и интерьера, более дорогие материалы отделки и более продвинутое оснащение. При этом даже немного подешевел.