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Открылись российские продажи самого роскошного «Лексуса»
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Открылись российские продажи самого роскошного «Лексуса» 

Вести.Ru 13 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Флагманский седан Lexus LS, наконец, добрался до российского авторынка. Автомобиль получил совершенно новый дизайн кузова и интерьера, более дорогие материалы отделки и более продвинутое оснащение. При этом даже немного подешевел.
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